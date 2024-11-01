Новий електромобіль Suzuki від Toyota — що потрібно знати

Toyota на платформі Suzuki. Фото: Toyota

Використовуючи спільно розроблені блок та платформу BEV, Toyota випускатиме свою версію електричного кросовера Suzuki eVX. Автомобіль з’явиться на ринку Індії вже наступного року.

Про це повідомив Hot Cars.

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Яким буде електромобіль

Toyota вироблятиме власний електричний кросовер Suzuki eVX та продаватиме його по всьому світу. Параметри майбутнього електрокара ще невідомі, але можна провести аналогію з авто, на базі якого буде створена електрична Toyota.

Suzuki представила свій концепт першого електромобіля eVX на Токійському автосалоні торік. Електрокросовер має 4300 мм у довжину, 1800 мм у ширину та 1600 мм у висоту. Він оснащений акумулятором місткістю 60 кВт-год, що дозволяє йому проїжджати 550 км між підзарядками згідно з індійським тестовим циклом MIDC. Високий кліренс та повний привід натякають на його здатність до бездоріжжя.

Над розробкою нової платформи EV Suzuki працювала з дочірньою компанією Toyota Daihatsu.

Концепт Suzuki eVX. Фото: autocar.co.uk

Стратегічне співробітництво

Раніше Toyota дозволила Suzuki продавати свої версії Corolla Touring Sports (універсал Suzuki Swace) та RAV4 (кросовер Across) в Європі.

За словами гендиректора Toyota Кодзі Сато, використання блоку BEV, спільно розробленого брендами, дозволить надавати клієнтам у всьому світі різні варіанти автомобілів.

"Ми хотіли б вчитися один в одного сильним сторонам, та використовувати подальші спільні зусилля на основі багатостороннього підходу", — сказав Сато.

Головний виконавчий директор Suzuki Тосіхіро Судзукі своєю чергою підкреслив, що це партнерство допоможе розв’язати такі виклики, як створення вуглецевого нейтрального суспільства та інші соціальні проблеми.

Автомобільний завод Suzuki Motor Gujarat в Індії почне випускати нову модель навесні 2025 року.

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