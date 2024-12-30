Прогнози ринку електрокарів 2025 — чому продажі зростуть на третину

Пекінський автосалон 2024. Фото: thehill.com

Аналітики галузі прогнозують, що у 2025 році глобальні продажі електромобілів зростуть на 30%, досягнувши 15 100 000 одиниць. Це означає, що електрокари становитимуть 16,7% від загального обсягу продажів автомобілів у світі.

Про це повідомив Cars Coops.

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Дисбаланс між регіонами

За даними S&P Global Mobility, хоча продажі електромобілів у 2024 році зупинилися на рівні 11,6 мільйона одиниць з часткою 13,2%, наступний рік обіцяє значне зростання. Втім, воно розрізнятиметься залежно від регіону.

В Індії очікується збільшення кількості електрокарів на 117% до 7,5% від загального ринку. Попит на електромобілі в США може піднятися на 36%, але все залежатиме від політики нової адміністрації президента Дональда Трампа. В Європі ситуація виглядає оптимістичніше — продажі електромобілів можуть зрости на 43,4%, складаючи 20,4% від загального ринку попри те, що Франція та Іспанія скасують або принаймні скоротять субсидії у 2025 році.

Парадокси китайського ринку

Фото: nytimes.com

Китай залишається лідером у виробництві та продажі електромобілів — очікується, що їхня частка в країні досягне 29,7% у 2025 році. Проте, темпи зростання (19,7%) будуть меншими, позаяк ринок вже насичений.

При цьому у 2025 році китайські електромобілі вперше перевищать продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, що стало результатом агресивного просування електричних авто урядом.

Попри прогнози зростання електричного сегмента, надмірна пропозиція моделей, жорстка конкуренція та цінові війни призведуть до загибелі багатьох місцевих брендів.

Європейські, японські та американські автовиробники, які кілька років тому домінували в КНР, вже зіткнулися з різким падінням продажів, позаяк місцеві покупці звертаються до вітчизняних брендів. У 2020 році на іномарки припадало 64% продажів нових автомобілів, а у цьому році їхня частка впала до 37%.

Раніше експерт пояснив, чому гібридні автомобілі — це погана ідея. Також ми писали, чому та як зміняться ціни на електромобілі в Україні у 2025 році.