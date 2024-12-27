Чому варто готуватися до зміни цін на електромобілі в Україні у 2025 році

Продаж електромобілів. Фото: inventure.com.ua

Ближче до середини або кінця наступного року українським автолюбителям слід готуватися до суттєвого подорожчання електромобілів через ймовірне скасування митних пільг на ввезення електрокарів в країну. Подешевшають хиба старі моделі зі зношеними батареями.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Раніше головним чинником, який визначав продажі електромобілів в Україні, був доступ автомобілістів до домашнього заряджання.

Але з появою на ринку більшої кількості авто з запасом ходу 300–500 км та можливістю прискореного заряджання на публічних ЕЗС потреба у щоденній зарядці зникла.

Тепер на електромобілі долати далекі дистанції можна з витратами часу не надто більшими, ніж на автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння.

Цінові кульбіти

Минулими роками ціни на електрокари стрімко знижувалися, але сьогодні цей процес уповільнився. Щобільше помітне певне зростання вартості окремих моделей.

Нічого дивного в цьому немає, адже середні ціни на аукціонах, супровідні витрати на доставлення та ремонт електромобілів не зменшуються.

Дешевшають хіба моделі ранніх випусків, у зв’язку зі зносом їхніх батарей.

Прогнози 2025

Наступний рік — останній для дій пільг на розмитнення електромобілів. Поки що жодної законодавчої ініціативи щодо їх продовження не заявлено. Тому ближче до середини або кінця наступного року слід готуватися до подорожчання електрокарів.

У зв’язку з цим передбачається зростання обсягів торгів електричними авто ближче до кінця 2025 року, з піком у листопаді-грудні.

Ймовірно, з середини року відбудеться активізація імпорту електромобілів зі США для створення запасу перед їхнім подорожчанням.

При цьому прогнозується сумарне поповнення українського електропарку протягом року на близько 70 000 одиниць.

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