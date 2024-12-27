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Чому та як зміняться ціни на електромобілі в Україні у 2025 році

27 грудня 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому варто готуватися до зміни цін на електромобілі в Україні у 2025 році
Продаж електромобілів. Фото: inventure.com.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Ближче до середини або кінця наступного року українським автолюбителям слід готуватися до суттєвого подорожчання електромобілів через ймовірне скасування митних пільг на ввезення електрокарів в країну. Подешевшають хиба старі моделі зі зношеними батареями.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Раніше головним чинником, який визначав продажі електромобілів в Україні, був доступ автомобілістів до домашнього заряджання.

Але з появою на ринку більшої кількості авто з запасом ходу 300–500 км та можливістю прискореного заряджання на публічних ЕЗС потреба у щоденній зарядці зникла.

Тепер на електромобілі долати далекі дистанції можна з витратами часу не надто більшими, ніж на автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння.

Цінові кульбіти

Минулими роками ціни на електрокари стрімко знижувалися, але сьогодні цей процес уповільнився. Щобільше помітне певне зростання вартості окремих моделей.

Нічого дивного в цьому немає, адже середні ціни на аукціонах, супровідні витрати на доставлення та ремонт електромобілів не зменшуються.

Дешевшають хіба моделі ранніх випусків, у зв’язку зі зносом їхніх батарей.

Прогнози 2025

Наступний рік — останній для дій пільг на розмитнення електромобілів. Поки що жодної законодавчої ініціативи щодо їх продовження не заявлено. Тому ближче до середини або кінця наступного року слід готуватися до подорожчання електрокарів.

У зв’язку з цим передбачається зростання обсягів торгів електричними авто ближче до кінця 2025 року, з піком у листопаді-грудні.

Ймовірно, з середини року відбудеться активізація імпорту електромобілів зі США для створення запасу перед їхнім подорожчанням.

При цьому прогнозується сумарне поповнення українського електропарку протягом року на близько 70 000 одиниць.

Раніше ми писали, як їздити довго та щасливо на одному заряді електромобіля взимку. Також експерт назвав найочікуваніший електрокар 2025 року за бюджетною ціною.

авто Україна електрокари прогнози ціни автомобіль електромобіль

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16:19 Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

16:00 У СтратКомі показали, як ЗСУ відбили штурм бронетехніки окупантів

15:57 Уряд дозволив бронювання священнослужителів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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15:46 На війні загинув телевізійник з Одещини

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