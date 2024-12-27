Електромобілі взимку — як подовжити пробіг на одному заряді

Зарядка електрокара. Фото: freepik.com

Ведучий каналу Auto Gvozd на YouTube пояснив власникам електромобілів, як з одного боку зберегти запас ходу авто, а з іншого — не мерзнути під час зимових поїздок. Річ у тім, що кліматична система електрокара витрачає шалену купу енергії батареї, що суттєво зменшує дальність руху машини.

Який розумний компроміс між комфортом та кілометражем?

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Дистанційний прогрів

Більшість сучасних електромобілів мають застосунки для дистанційного прогріву салону й батареї. Увімкнувши електрокар до мережі, можна уникнути витрат заряду батареї. Втім, для налаштувань клімат-контролю на температуру понад 25 °C вистачить енергії не у всіх зарядних станцій.

Теплий гараж

Зберігання електромобіля в теплому місці може суттєво знизити витрати на його прогрів. Температура навколишнього середовища впливає на ефективність обігріву салону та батареї. Теплі умови сприяють економії енергії, а також можуть продовжити термін служби акумулятора, що дозволить покращити продуктивність автомобіля на одному заряді.

Клімат-контроль без фанатизму

Замість повного прогріву салону краще використовувати підігрів сидінь та керма, адже вони споживають менше енергії. Налаштуйте клімат-контроль на обдув водія й задайте температуру 19-20 °C.

Режим ECO

Цей режим розроблений для економії енергії під час руху. Він відрізняється зменшенням реакції на педаль газу та обмеженням потужності двигуна, що дозволяє знизити витрати та покращити ефективність. Такий підхід допомагає збільшити пробіг електромобіля на одному заряді.

Спеціальна гума

Електромобілям потрібні шини з низьким опором коченню, оскільки їхня вага більша. Ці покришки зменшують витрати енергії, необхідної для початку руху. Також слід регулярно перевіряти тиск у колесах та підтримувати його на оптимальному рівні, вказаному в довіднику з експлуатації авто.

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