Электромобили зимой — как продлить пробег на одном заряде

Зарядка электрокара. Фото: freepik.com

Ведущий канала Auto Gvozd на YouTube объяснил владельцам электромобилей, как с одной стороны сохранить запас хода авто, а с другой — не мерзнуть во время зимних поездок. Дело в том, что климатическая система электрокара тратит бешеную кучу энергии батареи, что существенно уменьшает дальность движения машины.

Какой разумный компромисс между комфортом и километражем?

Читайте также:

Дистанционный прогрев

У большинства современных электромобилей есть устройства для дистанционного прогрева салона и батареи. Включив электрокар в сеть, можно избежать расхода заряда батареи. Впрочем, для настройки климат-контроля на температуру свыше 25 °C хватит энергии не у всех зарядных станций.

Теплый гараж

Хранение электромобиля в теплом месте может существенно снизить затраты на его прогрев. Температура окружающей среды оказывает влияние на эффективность обогрева салона и батареи. Теплые условия способствуют экономии энергии, а также могут продлить срок службы аккумулятора, что позволит улучшить производительность автомобиля на одном заряде.

Климат-контроль без фанатизма

Вместо полного прогрева салона лучше использовать подогрев сидений и руля, ведь они потребляют меньше энергии. Настройте климат-контроль на обдув водителя и задайте температуру 19-20 °C.

Режим ECO

Этот режим предназначен для экономии энергии во время движения. Он отличается уменьшением реакции на педаль газа и ограничением мощности двигателя, что позволяет снизить расход и улучшить эффективность. Такой подход помогает увеличить пробег электромобиля на одном заряде.

Специальная резина

Электромобилям нужны шины с низким сопротивлением качению, поскольку их вес больше. Эти покрышки уменьшают расход энергии, необходимой для начала движения. Также следует регулярно проверять давление в колесах и поддерживать его на оптимальном уровне, указанном в справочнике по эксплуатации авто.

Ранее эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар в 2025 году. Также мы писали, что Toyota значительно снижает цену на свой электрический кроссовер.