Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как ездить долго и счастливо на одном заряде электромобиля зимой arrow

Как ездить долго и счастливо на одном заряде электромобиля зимой

27 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Электромобили зимой — как продлить пробег на одном заряде
Зарядка электрокара. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Ведущий канала Auto Gvozd на YouTube объяснил владельцам электромобилей, как с одной стороны сохранить запас хода авто, а с другой — не мерзнуть во время зимних поездок. Дело в том, что климатическая система электрокара тратит бешеную кучу энергии батареи, что существенно уменьшает дальность движения машины.

Какой разумный компромисс между комфортом и километражем?

Читайте также:

Дистанционный прогрев

У большинства современных электромобилей есть устройства для дистанционного прогрева салона и батареи. Включив электрокар в сеть, можно избежать расхода заряда батареи. Впрочем, для настройки климат-контроля на температуру свыше 25 °C хватит энергии не у всех зарядных станций.

Теплый гараж

Хранение электромобиля в теплом месте может существенно снизить затраты на его прогрев. Температура окружающей среды оказывает влияние на эффективность обогрева салона и батареи. Теплые условия способствуют экономии энергии, а также могут продлить срок службы аккумулятора, что позволит улучшить производительность автомобиля на одном заряде.

Климат-контроль без фанатизма

Вместо полного прогрева салона лучше использовать подогрев сидений и руля, ведь они потребляют меньше энергии. Настройте климат-контроль на обдув водителя и задайте температуру 19-20 °C.

Режим ECO

Этот режим предназначен для экономии энергии во время движения. Он отличается уменьшением реакции на педаль газа и ограничением мощности двигателя, что позволяет снизить расход и улучшить эффективность. Такой подход помогает увеличить пробег электромобиля на одном заряде.

Специальная резина

Электромобилям нужны шины с низким сопротивлением качению, поскольку их вес больше. Эти покрышки уменьшают расход энергии, необходимой для начала движения. Также следует регулярно проверять давление в колесах и поддерживать его на оптимальном уровне, указанном в справочнике по эксплуатации авто.

Ранее эксперт назвал самый ожидаемый массовый электрокар в 2025 году. Также мы писали, что Toyota значительно снижает цену на свой электрический кроссовер.

авто электрокары экономия зима советы автомобиль електромобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке