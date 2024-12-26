Самый ожидаемый массовый электрокар 2025 года — мнение экспертов

2023 Chevrolet Bolt EV. Фото: caranddriver.com

Новый год станет интересным для наблюдения за развитием электромобильной отрасли, прежде всего, из-за ожидаемой отмены федерального налогового кредита на покупку электрокаров в США и борьбу Евросоюза с нашествием китайского импорта. Также на рынке ожидает большое количество новых увлекательных моделей электромобилей.

Лучший электрический автомобиль 2025 года выбрали специалисты Car Buzz.

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2026 Chevrolet Bolt EV

Фото: motortrend.com

2026 Chevrolet Bolt EV должен появиться до конца 2025 года. Но, зная о манерах General Motors относительно своевременного запуска продуктов, электрокар может поступить в продажу и в 2026 году. Эксперты полагают, что следующее поколение Bolt имеет потенциал стать самым лучшим массовым электромобилем.

GM пообещал, что новый Bolt не будет стоить гораздо дороже предыдущего Bolt EUV, цена которого составляла 27 800 долларов. Учитывая, что Chevy уже продает Equinox EV менее чем за 35 000 долларов, вполне возможно, что следующее поколение Bolt будет продаваться примерно за 29 000 долларов.

Если у него будет более привлекательная форма, более приятный интерьер и конкурентоспособный запас хода, у нового Bolt будет потенциал, чтобы не дать Tesla шанс на большие деньги.

В 2024 году предыдущая модель Bolt побила собственный рекорд реализации, так как автомобилисты бросились покупать последний действительно доступный и пригодный для использования электромобиль.

Электромобили, ожидаемые в 2025 году

2025 Ram 1500 Ramcharger Alfa Romeo Giulia EV 2025 Kia EV6 Electric Porsche 718 BMW Neue Klasse SUV 2025 Cadillac Optiq

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