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Бюджетный электромобиль с самым большим запасом хода

19 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самый дешевый электрокар с наибольшим запасом хода — выбор экспертов
2025 Chevrolet Equinox EV LT FWD. Фото: chevrolet.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Чтобы выйти на широкий рынок, производители электромобилей поняли, что их авто должны иметь запас хода около 480 км и цену до 40 000 долларов, чтобы конкурировать с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Самым доступным авто, отвечающим таким требованиям, является электрокроссовер Chevrolet Equinox EV LT FWD, который способен проехать на одном заряде 513 км и стоит от 33 600 долларов.

Об этом написал Top Speed.

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Технические характеристики

Chevy Equinox EV не самый яркий и не самый быстрый электромобиль, но предлагает практичность, запас хода и доступность, что делает его надежным выбором как для ежедневного использования, так и для семейных поездок.

Одномоторный электрокар с одноступенчатым автоматом имеет мощность 220 л.с. имеет просторный салон и обеспечивает достаточный багажный отсек.

Его технологическая приборная панель получила 17,7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, больший, чем у Tesla. Также доступна система вождения Chevy Super Cruise без рук, что делает длинные поездки по шоссе легкими.

Время зарядки

Шевроле Equinox EV LT FWD предлагает гибкие варианты зарядки. По данным производителя, с зарядкой уровня 1 авто понадобится примерно 24 часа, с зарядкой уровня 2 (домашние устройства) — примерно 5-9 часов, в зависимости от комплектации. А быстрое зарядное устройство постоянного тока обеспечивает 112 км за каждые 10 минут подзарядки.

Бюджетные электрокары с большим запасом хода

  • Nissan Ariya Venture+ — 489 км, от 41 190 долларов.
  • Tesla Model 3 — 584 км, от 42 490 долларов.
  • Hyundai Ioniq 6 SE RWD — 550 км, от 42 700 долларов.
  • Tesla Model Y — 542 км, 44 990 долларов.

Ранее китайцы выпустили недорогой электрический клон Toyota Land Cruiser FJ40. Также эксперты назвали самый надежный электрический кроссовер в 2024 году.

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