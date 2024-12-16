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Наиболее и наименее надежный электрический кроссовер в 2024 году

16 декабря 2024 19:44
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Названы наиболее и наименее надежный электрокроссовер в 2024 году
2024 Tesla Model Y. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Электрические кроссоверы разработаны, чтобы предложить автолюбителям лучшее из обоих миров: чистый электрический двигатель и практичность кузова SUV. Некоторые модели демонстрируют исключительную надежность, в то же время у других слишком много проблем, из-за чего средний показатель для класса составляет 89,3%.

Исследование было проведено специалистами британского What Car.

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Самый надежный электрический кроссовер в 2024 году - фото 1
Фото: Tesla

Модель базируется на той же основе, что и представительский седан Model 3, но ее превратили в семейный кроссовер с более высоким местом за рулем и большим пространством внутри. Он практичный, быстрый и имеет большой запас хода.

Model Y — не только самый надежный электрический кроссовер, это авто с самыми высокими результатами в опросе среди всех электромобилей.

Через несколько лет Tesla изменила к лучшему надежность своих автомобилей. Лишь 4% владельцев Model Y получили проблемы с автомобилем. Но все они были исправлены бесплатно. Три четверти неисправностей устранили в тот же день, а остальные проблемы — менее чем за неделю.

Opel Mokka Electric (2020-настоящее время): рейтинг надежности 65,6%

Самый надежный электрический кроссовер в 2024 году - фото 2
Фото: opel.ua

Чисто электрическая версия бензиновой Mokka. Он разделяет смелый дизайн передней части автомобиля, а внутри есть 12-дюймовый цифровой дисплей прибора, физические кнопки для климат-контроля и громкости медиа.

Самые распространенные неисправности:

  • 12-вольтовый аккумулятор (30%);
  • аккумулятор привода/зарядки (20%);
  • спутниковая навигация/информационно-развлекательная система (15%);
  • кондиционер (10%);
  • кузов (10%);
  • рулевое управление (10%);
  • электричество двигателя (5%);
  • коробка передач/сцепления (5%);
  • немоторное электричество (5%).

Хотя треть проблем разрешили за день или меньше, 56% сломанных автомобилей не работали больше недели. На 92% автомобилей работы провели бесплатно, но 8% владельцев получили счета более 1 500 фунтов (около 1 898 долларов).

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рейтинг Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль

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