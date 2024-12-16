Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найбільш та найменш надійний електричний кросовер у 2024 році arrow

Найбільш та найменш надійний електричний кросовер у 2024 році

16 грудня 2024 19:44
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Названі найбільш та найменш надійний електрокросовер у 2024 році
2024 Tesla Model Y. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Електричні кросовери розроблені, щоб запропонувати автолюбителям найкраще з обох світів: чисто електричний двигун та практичність  кузова SUV. Деякі моделі демонструють виняткову надійність, водночас інші мають занадто багато проблем, через що середній показник для класу становить 89,3%.

Дослідження провели фахівці британського What Car.

Читайте також:

Tesla Model Y (2021-теперішній час): рейтинг надійності 99,2%

Найбільш та найменш надійний електричний кросовер у 2024 році - фото 1
Фото: Tesla

Модель базується на тій самій основі, що й представницький седан Model 3, але її перетворили на сімейний кросовер з вищим місцем за кермом та більшим простором усередині. Він практичний, швидкий та має великий запас ходу.

Model Y — не лише найнадійніший електричний кросовер, це авто з найвищими результатами в опитуванні серед усіх електромобілів.

За кілька років Tesla змінила на краще надійність своїх автомобілів. Лише 4% власників Model Y отримали проблеми з авто. Але всі вони були виправлені безплатно. Три чверті несправностей усунули того ж дня, а решту проблем — менш як за тиждень.

Opel Mokka Electric (2020-теперішній час): рейтинг надійності 65,6%

Найбільш та найменш надійний електричний кросовер у 2024 році - фото 2
Фото: opel.ua

Чисто електрична версія бензинової Mokka. Він поділяє сміливий дизайн передньої частини автомобіля, а всередині є 12-дюймовий цифровий приладовий дисплей, фізичні кнопки для клімат-контролю та гучності медіа.

Найпоширеніші несправності:

  • 12-вольтовий акумулятор (30%);
  • акумулятор приводу/зарядка (20%);
  • супутникова навігація/інформаційно-розважальна система (15%);
  • кондиціонер (10%);
  • кузов (10%);
  • рульове керування (10%);
  • електрика двигуна (5%);
  • коробка передач/зчеплення (5 %);
  • немоторна електрика (5%).

Хоча третину проблем розв’язали за день або менше, 56% зламаних автомобілів не працювали понад тиждень. На 92% автомобілів роботи провели безплатно, але 8% власників отримала рахунки понад 1 500 фунтів (близько 1 898 доларів).

Раніше експерти назвали найкращій дешевий електрокар для їзди містом. Також ми писали, чому українці втратили інтерес до електромобілів.

рейтинг Tesla авто електрокари автомобіль електромобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:28 Варто уникати — чим небезпечне слово "Таня" в Польщі

23:22 Заснути легко — лікарка назвала топ-способи без пігулок

23:15 Нігерійський боксер пожертвував свій гонорар ЗСУ

23:07 Зустріч у форматі "Нотр-Дам" — нардеп назвав можливу дату

23:03 Лікарка ВЛК не задекларувала майно — як її покарав суд

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:38 Відновлення України після війни — Трамп назвав терміни

22:33 ТЦК відмовив багатодітному батьку у відстрочці — рішення суду

22:30 Масова бійка в Одесі — в поліції пояснили дії патрульних

Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

22:09 Набридло служити — військового з Одещини судили за самоволку

23:28 Варто уникати — чим небезпечне слово "Таня" в Польщі

23:22 Заснути легко — лікарка назвала топ-способи без пігулок

23:15 Нігерійський боксер пожертвував свій гонорар ЗСУ

23:07 Зустріч у форматі "Нотр-Дам" — нардеп назвав можливу дату

23:03 Лікарка ВЛК не задекларувала майно — як її покарав суд

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:38 Відновлення України після війни — Трамп назвав терміни

22:33 ТЦК відмовив багатодітному батьку у відстрочці — рішення суду

22:30 Масова бійка в Одесі — в поліції пояснили дії патрульних

22:09 Набридло служити — військового з Одещини судили за самоволку

22:05 Забарний став найдорожчим українським футболістом

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК