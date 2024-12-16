Названі найбільш та найменш надійний електрокросовер у 2024 році

Найбільш та найменш надійний електричний кросовер у 2024 році
Електричні кросовери розроблені, щоб запропонувати автолюбителям найкраще з обох світів: чисто електричний двигун та практичність кузова SUV. Деякі моделі демонструють виняткову надійність, водночас інші мають занадто багато проблем, через що середній показник для класу становить 89,3%.
Дослідження провели фахівці британського What Car.
Tesla Model Y (2021-теперішній час): рейтинг надійності 99,2%
Модель базується на тій самій основі, що й представницький седан Model 3, але її перетворили на сімейний кросовер з вищим місцем за кермом та більшим простором усередині. Він практичний, швидкий та має великий запас ходу.
Model Y — не лише найнадійніший електричний кросовер, це авто з найвищими результатами в опитуванні серед усіх електромобілів.
За кілька років Tesla змінила на краще надійність своїх автомобілів. Лише 4% власників Model Y отримали проблеми з авто. Але всі вони були виправлені безплатно. Три чверті несправностей усунули того ж дня, а решту проблем — менш як за тиждень.
Opel Mokka Electric (2020-теперішній час): рейтинг надійності 65,6%
Чисто електрична версія бензинової Mokka. Він поділяє сміливий дизайн передньої частини автомобіля, а всередині є 12-дюймовий цифровий приладовий дисплей, фізичні кнопки для клімат-контролю та гучності медіа.
Найпоширеніші несправності:
- 12-вольтовий акумулятор (30%);
- акумулятор приводу/зарядка (20%);
- супутникова навігація/інформаційно-розважальна система (15%);
- кондиціонер (10%);
- кузов (10%);
- рульове керування (10%);
- електрика двигуна (5%);
- коробка передач/зчеплення (5 %);
- немоторна електрика (5%).
Хоча третину проблем розв’язали за день або менше, 56% зламаних автомобілів не працювали понад тиждень. На 92% автомобілів роботи провели безплатно, але 8% власників отримала рахунки понад 1 500 фунтів (близько 1 898 доларів).
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