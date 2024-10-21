Виняткова надійність — ТОП-4 електрокарів, які прослужать більше, ніж очікується

Електромобілі. Фото: greencars.com

Електромобілі все ще мають вищу початкову ціну, ніж аналогічні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Але гарна новина в тому, що багато електрокарів служать довше, ніж машини з ДВЗ, адже в останніх більше деталей, які можуть зноситися або вийти з ладу.

Про це написав GOBankingRates.

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Hyundai Kona Electric

Фото: topgear.com

Компактний кросовер потужністю 201 к.с. та запасом ходу до 420 км. При належному обслуговуванні типова Kona проїде понад 400 000 км, або 13-17 років для середнього водія, який проїжджає близько 24 000 км на рік.

Tesla Model S

Фото: Tesla

Власникам Model S, Model X та Cybertruck покривають до 240 000 км пробігу з мінімумом 70% збереження батареї протягом терміну гарантії. Model X коштує дорожче, а Cybertruck — це вузькоспеціалізований транспортний засіб, який страждає від відкликань та проблем із надійністю. Це робить Model S логічним вибором у цьому ціновому діапазоні.

Кia EV6

Фото: infocar.ua

Електрокар вразив критиків, які в захваті від його продуктивності, керованості, стилю, технологій та здатності заряджатися з 10% до 80% всього за 18 хвилин. Car and Driver дає йому 9,5 балів з 10. За даними CoPilot, стандартний пробіг для Kia EV6 становить 480 000-800 000 км.

Ford F-150 Lightning

Фото: motortrend.com

Авто визнають як робочу конячку для бізнесу, так й комфортним приміським транспортним засобом, посилаючись на його потужність та універсальність. Його гарантія покриває стандартні вісім років або 160 000 км, але типовий пробіг машини становить близько 480 000 км.

Раніше дослідження показало, що до 20% власників електрокарів шкодують про їхню купівлю. Також експерти назвали авто, які найкраще підходять для переходу водія з ДВЗ на електротягу.