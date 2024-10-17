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До 20% власників електрокарів шкодують про їхню купівлю — дослідження

17 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Електромобілі — чому до 20% власників шкодують про покупку
Заряджання електромобіля. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Електричні автомобілі стають все більш популярними, але не кожен власник у захваті від свого рішення стати екологічним. Експерти провели опитування 501 американського власника електромобілів, щоб оцінити їхні жалі та розчарування.

Дослідження провів American Trucks.

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Хто шкодує про купівлю електрокара

  • У середньому кожен десятий власник електромобіля повідомив, що шкодує про свій вибір.
  • Найнещаснішими власниками електрокарів почуваються водії BMW (20%), Kia (15%) та  Tesla (10%).
  • Незадоволені своїм придбанням 22% власників електромобілів купе.
  • Понад одного з десяти власників Tesla CyberTruck шкодують про свою покупку.
  • Серед вікових груп власники електромобілів покоління X (ті, хто народилися між 1965 та 1979 роками) найчастіше визнають купівлю електромобіля помилкою (15%).
  • Нові власники електромобілів, які придбали свій транспортний засіб менш як рік тому, найчастіше шкодують про свою покупку електромобіля (12%).
  • При цьому 85% власників електромобілів, які шкодують про свою покупку, планують повернутися до автомобіля з бензиновим двигуном.

Витрати часу на зарядку авто

  • У середньому власники електромобілів заряджають свій транспортний засіб поза домом шість разів на місяць, щоразу по 49 хвилин. Це означає 72 рази на рік, загалом 58,8 години.
  • У середньому власники електромобілів, які шкодують про свою покупку, заряджають свій автомобіль поза домом десять разів на місяць.
  • У середньому власники електромобілів щомісяця витрачають 4 години 54 хвилини на зарядку електромобіля поза домом.
  • Найдовше — 11 годин 10 хвилин — витрачають власники BMW.
  • Власники Tesla витрачають 6 годин 3 хвилини.

Скарги в інтернеті

Також експерти проаналізували дані про обсяг пошуку Google Trends зі 100 найбільших міст США, зосередившись на понад 20 термінах, пов'язаних зі скаргами на електромобілі за останній рік.

Найпопулярніші пошукові запити:

  • Ремонт Tesla.
  • Проблема Tesla.
  • Ремонт електромобілів.
  • Tesla не заряджається.

Раніше дослідження показало, що електрокари мають втричі більше критичних поломок, ніж авто з ДВЗ. Також ми писали, як правильно доглядати акумулятор в електромобілі, щоб не мати проблем роками.

електрокари проблеми опитування електромобіль дослідження автомобіль авто

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