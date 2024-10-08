Як доглядати батарею електрокара, щоб вона служила довго — відповідь експерта

Заряджання електрокара. Фото: electricdriver.co

Основними джерелами живлення для електромобілів стали літій-іонні акумулятори завдяки своїй високій місткості та відносно компактним розмірам. За умови щоденного використання та правильної експлуатації батареї електрокарів можуть добре служити протягом зазначеного виробником терміну, а іноді навіть й довше.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Більшість виробників електромобілів гарантують роботу своїх акумуляторів на 6-8 років, або на 100-160 тис. км пробігу. Але для їхньої бездоганної роботи варто дотримуватися кількох основних рекомендацій.

Уникайте повної зарядки

Найкраще заряджати акумулятор до 80%, якщо це можливо, позаяк постійна повна зарядка може скоротити його життєвий цикл.

Не допускайте глибокого розряду

Якщо акумулятор розряджається нижче 20%, це може негативно вплинути на його здоров'я.

Обмежте використання швидкої зарядки

Хоча швидка зарядка може бути зручна, вона може підвищити температуру акумулятора, що не бажано, особливо в холодну погоду.

Контролюйте температурні умови

Акумулятори чутливі до температури, тому важливо тримати їх у сприятливих умовах, захищаючи від надмірного тепла або холоду.

Регулярна зарядка

Не залишайте акумулятор надовго повністю зарядженим або розрядженим. Регулярна зарядка перед поїздкою допоможе підтримувати оптимальний рівень.

Завдяки постійним дослідженням та розробкам, найближчими роками можна очікувати вдосконалення технологій акумуляторів, що дозволить підвищити їх ефективність й зменшити витрати, роблячи електромобілі ще доступнішими та надійнішими.

Раніше експерти провели дослідження та з'ясували, що електрокари мають втричі більше критичних поломок ніж авто з ДВЗ. Також ми писали, які електрокари 2024 року найбезпечніші для водія та пасажирів.