Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Батарея в електромобілі — як правильно доглядати, щоб не мати проблем роками arrow

Батарея в електромобілі — як правильно доглядати, щоб не мати проблем роками

8 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Як доглядати батарею електрокара, щоб вона служила довго — відповідь експерта
Заряджання електрокара. Фото: electricdriver.co
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Основними джерелами живлення для електромобілів стали літій-іонні акумулятори завдяки своїй високій місткості та відносно компактним розмірам. За умови щоденного використання та правильної експлуатації батареї електрокарів можуть добре служити протягом зазначеного виробником терміну, а іноді навіть й довше.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Більшість виробників електромобілів гарантують роботу своїх акумуляторів на 6-8 років, або на 100-160 тис. км пробігу. Але для їхньої бездоганної роботи варто дотримуватися кількох основних рекомендацій.

  • Уникайте повної зарядки

Найкраще заряджати акумулятор до 80%, якщо це можливо, позаяк постійна повна зарядка може скоротити його життєвий цикл.

  • Не допускайте глибокого розряду

Якщо акумулятор розряджається нижче 20%, це може негативно вплинути на його здоров'я.

  • Обмежте використання швидкої зарядки

Хоча швидка зарядка може бути зручна, вона може підвищити температуру акумулятора, що не бажано, особливо в холодну погоду.

  • Контролюйте температурні умови

Акумулятори чутливі до температури, тому важливо тримати їх у сприятливих умовах, захищаючи від надмірного тепла або холоду.

  • Регулярна зарядка

Не залишайте акумулятор надовго повністю зарядженим або розрядженим. Регулярна зарядка перед поїздкою допоможе підтримувати оптимальний рівень.

Завдяки постійним дослідженням та розробкам, найближчими роками можна очікувати вдосконалення технологій акумуляторів, що дозволить підвищити їх ефективність й зменшити витрати, роблячи електромобілі ще доступнішими та надійнішими.

Раніше експерти провели дослідження та з'ясували, що електрокари мають втричі більше критичних поломок ніж авто з ДВЗ. Також ми писали, які електрокари 2024 року найбезпечніші для водія та пасажирів.

авто електрокари поради батарея електромобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:52 Крадіжка в київському салоні краси — як суд покарав зловмисницю

08:41 Україна вже отримала від Словаччини боєприпаси, на які збирали понад 4 млн євро

08:30 Як виїхати з України з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів

08:29 В Росії "ветерани" війни стануть мерами та губернаторами — ISW дізналися причину

08:24 На 200% за рік — в Україні зросла вартість базового овоча

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

08:14 У Білому домі пояснили важливість участі Байдена в "Рамштайні"

08:12 Камала Гарріс зробила заяву про зустріч із Путіним для перемир'я в Україні

08:02 На Полтавщині чоловік ховався в машині від ТЦК — вирок суду

08:00 Зарплата від 50 тисяч — ТОП-3 найдорожчих вакансій на будівництві в Одесі

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

08:52 Крадіжка в київському салоні краси — як суд покарав зловмисницю

08:41 Україна вже отримала від Словаччини боєприпаси, на які збирали понад 4 млн євро

08:30 Як виїхати з України з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів

08:29 В Росії "ветерани" війни стануть мерами та губернаторами — ISW дізналися причину

08:24 На 200% за рік — в Україні зросла вартість базового овоча

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

08:14 У Білому домі пояснили важливість участі Байдена в "Рамштайні"

08:12 Камала Гарріс зробила заяву про зустріч із Путіним для перемир'я в Україні

08:02 На Полтавщині чоловік ховався в машині від ТЦК — вирок суду

08:00 Зарплата від 50 тисяч — ТОП-3 найдорожчих вакансій на будівництві в Одесі

08:00 В Україні реєструють на виплати у 3,6 тис. грн — де можна отримати

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

06:55 У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy