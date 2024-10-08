Как ухаживать за батареей электрокара, чтобы она служила долго — ответ эксперта

Батарея в электромобиле — как правильно ухаживать, чтобы не иметь проблем годами
Основными источниками питания для электромобилей стали литий-ионные аккумуляторы благодаря высокой емкости и относительно компактным размерам. При ежедневном использовании и правильной эксплуатации батареи электрокаров могут хорошо служить в течение указанного изготовителем срока, а иногда даже и дольше.
Об этом написал Dexpens.
Большинство производителей электромобилей гарантируют работу своих аккумуляторов на 6-8 лет, или на 100-160 тыс. км пробега. Но для их безупречной работы следует придерживаться нескольких основных рекомендаций.
- Избегайте полной зарядки
Лучше всего заряжать аккумулятор до 80%, если это возможно, поскольку постоянная полная зарядка может сократить его жизненный цикл.
- Не допускайте глубокого разряда
Если аккумулятор разряжается ниже 20%, это может повлиять на его здоровье.
- Ограничьте использование быстрой зарядки
Хотя быстрая зарядка может быть удобна, она может повысить температуру аккумулятора, что не желательно, особенно в холодную погоду.
- Контролируйте температурные условия
Аккумуляторы чувствительны к температуре, поэтому важно удерживать их в благоприятных условиях, защищая от чрезмерного тепла или холода.
- Регулярная зарядка
Не оставляйте аккумулятор полностью заряженным или разряженным. Регулярная зарядка перед поездкой поможет поддерживать лучший уровень.
Благодаря постоянным исследованиям и разработкам, в ближайшие годы можно ожидать усовершенствования технологий аккумуляторов, что позволит повысить их эффективность и уменьшить затраты, делая электромобили более доступными и надежными.
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