Как ухаживать за батареей электрокара, чтобы она служила долго — ответ эксперта

Зарядка электрокара. Фото: electricdriver.co

Основными источниками питания для электромобилей стали литий-ионные аккумуляторы благодаря высокой емкости и относительно компактным размерам. При ежедневном использовании и правильной эксплуатации батареи электрокаров могут хорошо служить в течение указанного изготовителем срока, а иногда даже и дольше.

Об этом написал Dexpens.

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Большинство производителей электромобилей гарантируют работу своих аккумуляторов на 6-8 лет, или на 100-160 тыс. км пробега. Но для их безупречной работы следует придерживаться нескольких основных рекомендаций.

Избегайте полной зарядки

Лучше всего заряжать аккумулятор до 80%, если это возможно, поскольку постоянная полная зарядка может сократить его жизненный цикл.

Не допускайте глубокого разряда

Если аккумулятор разряжается ниже 20%, это может повлиять на его здоровье.

Ограничьте использование быстрой зарядки

Хотя быстрая зарядка может быть удобна, она может повысить температуру аккумулятора, что не желательно, особенно в холодную погоду.

Контролируйте температурные условия

Аккумуляторы чувствительны к температуре, поэтому важно удерживать их в благоприятных условиях, защищая от чрезмерного тепла или холода.

Регулярная зарядка

Не оставляйте аккумулятор полностью заряженным или разряженным. Регулярная зарядка перед поездкой поможет поддерживать лучший уровень.

Благодаря постоянным исследованиям и разработкам, в ближайшие годы можно ожидать усовершенствования технологий аккумуляторов, что позволит повысить их эффективность и уменьшить затраты, делая электромобили более доступными и надежными.

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