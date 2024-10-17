Электромобили — почему до 20% владельцев сожалеют о покупке

Зарядка электромобиля. Фото: freepik.com

Электрические автомобили становятся все более популярными, но не каждый владелец в восторге от своего решения стать экологичным. Эксперты провели опрос 501 американского владельца электромобилей, чтобы оценить их сожаление и разочарование.

Исследование провел American Trucks.

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Кто сожалеет о покупке электрокара

В среднем каждый десятый владелец электромобиля сообщил, что сожалеет о своем выборе.

Самыми несчастными владельцами электрокаров чувствуют водители BMW (20%), Kia (15%) и Tesla (10%).

Недовольны своим приобретением 22% владельцев электромобилей купе.

Более одного из десяти владельцев Tesla CyberTruck сожалеют о своей покупке.

Среди возрастных групп владельцы электромобилей поколения X (родившиеся между 1965 и 1979 годами) чаще всего признают покупку электромобиля ошибкой (15%).

Новые владельцы электромобилей, которые приобрели свое транспортное средство менее года назад, чаще всего сожалеют о своей покупке электромобиля (12%).

При этом 85% владельцев электромобилей, сожалеющих о своей покупке, планируют вернуться к автомобилю с бензиновым двигателем.

Затраты времени на зарядку авто

В среднем владельцы электромобилей заряжают свое транспортное средство вне дома шесть раз в месяц, каждый раз по 49 минут. Это означает 72 раза в год, всего 58,8 часа.

В среднем владельцы электромобилей, сожалеющих о своей покупке, заряжают свой автомобиль вне дома десять раз в месяц.

В среднем владельцы электромобилей ежемесячно тратят 4 часа 54 минуты на зарядку электромобиля вне дома.

Дольше всего — 11 часов 10 минут — тратят владельцы BMW.

Владельцы Tesla тратят 6 часов 3 минуты.

Жалобы в интернете

Также эксперты проанализировали данные об объеме поиска Google Trends из 100 крупнейших городов США, сосредоточившись на более чем 20 терминах, связанных с жалобами на электромобили за последний год.

Самые популярные поисковые запросы:

Ремонт Tesla.

Проблема Tesla.

Ремонт электромобилей.

Tesla не заряжается.

Ранее исследование показало, что электрокары имеют втрое больше критических поломок, чем авто с ДВС. Также мы писали, как правильно ухаживать за аккумулятором в электромобиле, чтобы не иметь проблем годами.