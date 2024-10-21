Исключительная надежность — ТОП-4 электрокаров, которые прослужат дольше, чем ожидается

Электромобили. Фото: greencars.com

Электромобили все еще имеют более высокую начальную цену, чем аналогичные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Но хорошая новость в том, что многие электрокары служат дольше, чем машины с ДВС, ведь у последних больше деталей, которые могут износиться или выйти из строя.

Об этом написал GOBankingRates.

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Hyundai Kona Electric

Фото: topgear.com

Компактный кроссовер мощностью 201 л.с. и запасом хода до 420 км. При надлежащем обслуживании типичная Kona проедет более 400 000 км или 13-17 лет для среднего водителя, проезжающего около 24 000 км в год.

Tesla Model S

Фото: Tesla

Владельцам Model S, Model X и Cybertruck покрывают до 240 000 км пробега с минимумом 70% сохранения батареи в течение срока гарантии. Model X стоит дороже, а Cybertruck — это узкоспециализированное транспортное средство, страдающее отзывами и проблемами с надежностью. Это делает Model S логичным выбором в этом диапазоне цен.

Kia EV6

Фото: infocar.ua

Электрокар поразил критиков, они в восторге от его производительности, управляемости, стиля, технологий и способности заряжаться с 10% до 80% всего за 18 минут. Car and Driver дает ему 9,5 баллов из 10. По данным CoPilot, стандартный пробег для Kia EV6 составляет 480 000-800 000 км.

Ford F-150 Lightning

Фото: motortrend.com

Автомобиль признают как рабочую лошадку для бизнеса, так и комфортным пригородным транспортным средством, ссылаясь на его мощность и универсальность. Его гарантия покрывает стандартные восемь лет или 160 000 км, но типичный пробег машины составляет около 480 000 км.

Ранее исследование показало, что до 20% владельцев электрокаров сожалеют об их покупке. Также эксперты назвали авто, которые лучше всего подходят для перехода водителя с ДВС на электротягу.