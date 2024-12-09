Чому українці більше не хочуть купувати електрокари

Чому українці втратили інтерес до електромобілів
У листопаді в Україні продано 5600 електромобілів, що на 17,2% менше, ніж у жовтні, та на 10,3% менше, ніж було у листопаді торік. Після рекордних показників серпня 2024 року реалізація електрокарів спочатку вийшла на звичайний середньостатистичний рівень, який змінився помітним скороченням.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Структура ринку електромобілів, листопад 2024
- Імпортовані електромобілі з пробігом — 54,9% (3064 одиниць).
- Внутрішні перепродажі — 33%, (1840 од.).
- Нові електрокари — 12,1% (678 од.).
Динаміка показників
- Внутрішні перепродажі: −25,4% листопад до жовтня, +7,5% листопад 2024 до листопада 2023.
- Імпорт вживаних: −7% листопад до жовтня, −16,5% листопад 2024 до листопада 2023.
- Імпорт нових: −3% листопад до жовтня, −19,5% листопад 2024 до листопада 2023.
Цікаво, що падіння продажів електромобілів почалося ще до того, як в Україні почалися проблеми з електропостачанням через бомбардування інфраструктури російськими загарбниками.
Невелике зростання помітне лише для сегмента внутрішніх перепродажів у розрізі статистики за 12 місяців. Це пояснюється тим, що український ринок поступово наповнюється електромобілями.
Станом на початок листопада 2024 року в Україні нараховується 135 300 одиниць електричних транспортних засобів. Зокрема, легкових авто (131 400 одиниць), вантажівок (3000), електробусів (5), мототехніки (до 900).
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