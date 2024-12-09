Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чому українці втратили інтерес до електромобілів arrow

Чому українці втратили інтерес до електромобілів

9 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому українці більше не хочуть купувати електрокари
Електромобілі. Фото: InsideEVs
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У листопаді в Україні продано 5600 електромобілів, що на 17,2% менше, ніж у жовтні, та на 10,3% менше, ніж було у листопаді торік. Після рекордних показників серпня 2024 року реалізація електрокарів спочатку вийшла на звичайний середньостатистичний рівень, який змінився помітним скороченням.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Структура ринку електромобілів, листопад 2024

  • Імпортовані електромобілі з пробігом — 54,9% (3064 одиниць).
  • Внутрішні перепродажі — 33%, (1840 од.).
  • Нові електрокари — 12,1% (678 од.).

Динаміка показників

  • Внутрішні перепродажі: −25,4% листопад до жовтня, +7,5% листопад 2024 до листопада 2023.
  • Імпорт вживаних: −7% листопад до жовтня, −16,5% листопад 2024 до листопада 2023.
  • Імпорт нових: −3% листопад до жовтня, −19,5% листопад 2024 до листопада 2023.

Цікаво, що падіння продажів електромобілів почалося ще до того, як в Україні почалися проблеми з електропостачанням через бомбардування інфраструктури російськими загарбниками.

Невелике зростання помітне лише для сегмента внутрішніх перепродажів у розрізі статистики за 12 місяців. Це пояснюється тим, що український ринок поступово наповнюється електромобілями.

Станом на початок листопада 2024 року в Україні нараховується 135 300 одиниць електричних транспортних засобів. Зокрема, легкових авто (131 400 одиниць), вантажівок (3000), електробусів (5), мототехніки (до 900).

Раніше експерти назвали найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році. Також ми писали, скільки коштує зарядити електромобіль на заправках в Україні у 2024 році.

авто електрокари автомобіль продаж авто електромобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:05 Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни

07:01 Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу

06:52 Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка

06:40 Алюміній можна дорого продати на брухт — яка ціна на 1 кг металу

06:36 Життя без проблем — ТОП-4 країни у світі з найменшими податками

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:21 2024 рік побив рекорд спеки — що очікувати в наступному році

06:14 Поразка Асада є поразкою Путіна — аналітики ISW роз'яснили чому

06:10 У 2025-му правила виходу на пенсію зміняться — що треба знати

06:01 Ощадбанк блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю — деталі

05:44 Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились

07:05 Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни

07:01 Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу

06:52 Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка

06:40 Алюміній можна дорого продати на брухт — яка ціна на 1 кг металу

06:36 Життя без проблем — ТОП-4 країни у світі з найменшими податками

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:21 2024 рік побив рекорд спеки — що очікувати в наступному році

06:14 Поразка Асада є поразкою Путіна — аналітики ISW роз'яснили чому

06:10 У 2025-му правила виходу на пенсію зміняться — що треба знати

06:01 Ощадбанк блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю — деталі

05:44 Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут