Чому українці більше не хочуть купувати електрокари

Електромобілі. Фото: InsideEVs

У листопаді в Україні продано 5600 електромобілів, що на 17,2% менше, ніж у жовтні, та на 10,3% менше, ніж було у листопаді торік. Після рекордних показників серпня 2024 року реалізація електрокарів спочатку вийшла на звичайний середньостатистичний рівень, який змінився помітним скороченням.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Імпортовані електромобілі з пробігом — 54,9% (3064 одиниць).

Внутрішні перепродажі — 33%, (1840 од.).

Нові електрокари — 12,1% (678 од.).

Динаміка показників

Внутрішні перепродажі: −25,4% листопад до жовтня, +7,5% листопад 2024 до листопада 2023.

Імпорт вживаних: −7% листопад до жовтня, −16,5% листопад 2024 до листопада 2023.

Імпорт нових: −3% листопад до жовтня, −19,5% листопад 2024 до листопада 2023.

Цікаво, що падіння продажів електромобілів почалося ще до того, як в Україні почалися проблеми з електропостачанням через бомбардування інфраструктури російськими загарбниками.

Невелике зростання помітне лише для сегмента внутрішніх перепродажів у розрізі статистики за 12 місяців. Це пояснюється тим, що український ринок поступово наповнюється електромобілями.

Станом на початок листопада 2024 року в Україні нараховується 135 300 одиниць електричних транспортних засобів. Зокрема, легкових авто (131 400 одиниць), вантажівок (3000), електробусів (5), мототехніки (до 900).

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