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Найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році

21 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Альтернативи Tesla у 2025 році — оптимальні варіанти для кожної моделі
Моделі Tesla. Фото: solarreviews.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Попри те, що Tesla залишається найпотужнішим гравцем на ринку електромобілів, сьогодні авто компанії Ілона Маска вже не є вибором за замовчуванням. Розгляньте найкращі альтернативи Tesla у 2025 році.

Про це написав CarBuzz.

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2025 Kia EV6 — альтернатива Tesla Model Y

Найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році - фото 1
Фото: edmunds.com

Попри те, що EV6 дорожчий за Model Y, його стиль гостріший, матеріали інтер’єру багатші, а динаміка водіння просто чудова. Model Y важко перевершити на папері, але відчутний досвід водіння та взаємодії з EV6 більш особливий та не може бути виміряний простими цифрами.

  • Ціни: Kia EV6 (42 600-61 600 доларів); Tesla Model Y (44 990-51 490 доларів)
  • Запас ходу: Kia EV6 (до 500 км); Tesla Model Y (до 542 км)

2025 Hyundai Ioniq 6 — альтернатива Tesla Model 3

Найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році - фото 2
Фото: caranddriver.com

Ioniq 6 наповнений багатьма функціями, користувачам подобається естетичний дизайн інтер’єру, а його максимальний запас ходу дуже близький до Model 3.

  • Ціни: Hyundai Ioniq 6 (37 750-51 000 доларів); Tesla Model 3 (42 490-54 990 доларів)
  • Запас ходу: Hyundai Ioniq 6 (до 550 км); Tesla Model 3 (до 584 км)

2025 Lucid Air — альтернатива Tesla Model S

Найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році - фото 3
Фото: motor1.com

Lucid має сучасніший дизайн, менш аскетичний салон та кращий асортимент. Базовий Air Pure RWD коштує на 5 000 доларів менше, ніж Tesla, але він повільніший. Модифікація Air Sapphire конкурує з Plaid, але коштує приголомшливі 249 000 доларів. Однак й дешеві моделі Lucid Air — чудові розкішні електричні седани.

  • Ціни: Lucid Air (69 900-249 000 доларів); Tesla Model S (74 990-89 990 доларів)
  • Запас ходу: Lucid Air (до 824 км); Tesla Model S (до 645 км)

2025 BMW iX — альтернатива Tesla Model X

Найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році - фото 4
Фото: BMW

BMW iX може не мати трьох рядів сидінь, але пасажири в перших двох, будуть щасливіші, ніж весь екіпаж Model X, адже баварський бренд отримав приголомшливий інтер’єр, який на багато рівнів перевищує салон американського електрокара. iX xDrive50 дорожчий за базову модель X та повільніший, але невже розгін до 100 км/год за 4,4 с — це мало?

  • Ціни: BMW iX (87 250-111 500 доларів); Tesla Model X (79 990-94 990 доларів)
  • Запас ходу: BMW iX (до 497 км); Tesla Model X (до 505 км)

2025 Ford F-150 Lightning — альтернатива Tesla Cybertruck

Найкращі альтернативи для кожної моделі Tesla у 2025 році - фото 5
Фото: Ford

Шукаєте автомобілі, схожі на Tesla Cybertruck? Їх не існує. Але першим вибором для альтернативи Cybertruck є Ford F-150 Lightning, позаяк він найближче до того, що потрібно покупцям традиційних пікапів. Елементи керування F-150 Lightning простіші у використанні, а базова ціна дешевша.

  • Ціни: Ford F-150 Lightning (62 995-84 995 доларів); Cybertruck Tesla (79 990-99 990 доларів)
  • Запас ходу: Ford F-150 Lightning (до 320 км); Cybertruck Tesla (до 325 км / з додатковим подовжувачем дальності — до 445 км)

Раніше фахівці назвали п'ять невдалих років випуску Tesla Model S, яких варто уникати. Також ми писали про чотири електромобілі, які ламаються швидше за звичайні авто.

Ілон Маск Tesla авто електрокари автомобіль електромобіль

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