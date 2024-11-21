Альтернативи Tesla у 2025 році — оптимальні варіанти для кожної моделі

Моделі Tesla. Фото: solarreviews.com

Попри те, що Tesla залишається найпотужнішим гравцем на ринку електромобілів, сьогодні авто компанії Ілона Маска вже не є вибором за замовчуванням. Розгляньте найкращі альтернативи Tesla у 2025 році.

Про це написав CarBuzz.

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2025 Kia EV6 — альтернатива Tesla Model Y

Фото: edmunds.com

Попри те, що EV6 дорожчий за Model Y, його стиль гостріший, матеріали інтер’єру багатші, а динаміка водіння просто чудова. Model Y важко перевершити на папері, але відчутний досвід водіння та взаємодії з EV6 більш особливий та не може бути виміряний простими цифрами.

Ціни: Kia EV6 (42 600-61 600 доларів); Tesla Model Y (44 990-51 490 доларів)

Kia EV6 (42 600-61 600 доларів); Tesla Model Y (44 990-51 490 доларів) Запас ходу: Kia EV6 (до 500 км); Tesla Model Y (до 542 км)

2025 Hyundai Ioniq 6 — альтернатива Tesla Model 3

Фото: caranddriver.com

Ioniq 6 наповнений багатьма функціями, користувачам подобається естетичний дизайн інтер’єру, а його максимальний запас ходу дуже близький до Model 3.

Ціни: Hyundai Ioniq 6 (37 750-51 000 доларів); Tesla Model 3 (42 490-54 990 доларів)

Hyundai Ioniq 6 (37 750-51 000 доларів); Tesla Model 3 (42 490-54 990 доларів) Запас ходу: Hyundai Ioniq 6 (до 550 км); Tesla Model 3 (до 584 км)

2025 Lucid Air — альтернатива Tesla Model S

Фото: motor1.com

Lucid має сучасніший дизайн, менш аскетичний салон та кращий асортимент. Базовий Air Pure RWD коштує на 5 000 доларів менше, ніж Tesla, але він повільніший. Модифікація Air Sapphire конкурує з Plaid, але коштує приголомшливі 249 000 доларів. Однак й дешеві моделі Lucid Air — чудові розкішні електричні седани.

Ціни: Lucid Air (69 900-249 000 доларів); Tesla Model S (74 990-89 990 доларів)

Lucid Air (69 900-249 000 доларів); Tesla Model S (74 990-89 990 доларів) Запас ходу: Lucid Air (до 824 км); Tesla Model S (до 645 км)

2025 BMW iX — альтернатива Tesla Model X

Фото: BMW

BMW iX може не мати трьох рядів сидінь, але пасажири в перших двох, будуть щасливіші, ніж весь екіпаж Model X, адже баварський бренд отримав приголомшливий інтер’єр, який на багато рівнів перевищує салон американського електрокара. iX xDrive50 дорожчий за базову модель X та повільніший, але невже розгін до 100 км/год за 4,4 с — це мало?

Ціни: BMW iX (87 250-111 500 доларів); Tesla Model X (79 990-94 990 доларів)

BMW iX (87 250-111 500 доларів); Tesla Model X (79 990-94 990 доларів) Запас ходу: BMW iX (до 497 км); Tesla Model X (до 505 км)

2025 Ford F-150 Lightning — альтернатива Tesla Cybertruck

Фото: Ford

Шукаєте автомобілі, схожі на Tesla Cybertruck? Їх не існує. Але першим вибором для альтернативи Cybertruck є Ford F-150 Lightning, позаяк він найближче до того, що потрібно покупцям традиційних пікапів. Елементи керування F-150 Lightning простіші у використанні, а базова ціна дешевша.

Ціни: Ford F-150 Lightning (62 995-84 995 доларів); Cybertruck Tesla (79 990-99 990 доларів)

Ford F-150 Lightning (62 995-84 995 доларів); Cybertruck Tesla (79 990-99 990 доларів) Запас ходу: Ford F-150 Lightning (до 320 км); Cybertruck Tesla (до 325 км / з додатковим подовжувачем дальності — до 445 км)

Раніше фахівці назвали п'ять невдалих років випуску Tesla Model S, яких варто уникати. Також ми писали про чотири електромобілі, які ламаються швидше за звичайні авто.