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Чотири електромобілі, які ламаються швидше за звичайні авто

12 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чотири електрокари, які ламаються та завдають клопоту швидше, ніж ви думаєте
Tesla Model X. Фото: rentluxecar.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

За оцінками експертів, транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння в середньому здатні пробігти близько 320 000 км, тоді як електромобілі прослужать 480 000 км. Втім, це не завжди стосується кожної моделі, підкреслюють досвідчені механіки.

З фахівцями спілкувався GOBankingRates.

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Tesla Model X

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  • Ціна від 81 630 до 96 630 доларів

"Одна з поширених проблем моделі — швидке розрядження акумулятора. Також деякі власники вказували на негаразди з підвіскою. Варто зазначити, що у 2022 році Tesla вирішила знизити ціну на Model X якраз через проблеми з надійністю. Тобто, споживачі можуть частіше відвідувати майстерню, а ремонт Tesla, як відомо, дорогий", — розповіла автомобільна експертка з 4WheelOnline.com Джойс Енн Гутьєррес.

Hyundai Kona Electric

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Фото: nextcar.ua
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"Однією з головних проблем, про яку повідомляли  водії, є несправність батареї та двигуна. Хоча ці випадки відносно рідкісні, їх ремонт або заміна може бути дорогим. Деякі власники натрапляли на труднощі під час заряджання, включно з низькою швидкістю заряджання або навіть повною нездатністю заряджатися", — зазначила Гутьєррес.

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"Деякі власники стикалися з проблемами розрядки батареї або раптовими падіннями діапазону. Електромобілі покладаються на ефективні системи охолодження, щоб підтримувати оптимальну продуктивність та запобігати перегріву. Проте є повідомлення про те, що Ford Mustang Mach-E має проблеми з регулюванням температури, що може вплинути на його довговічність та продуктивність", — підкреслила Гутьєррес.

Smart EQ Fortwo

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Фото: licarco.com
  • Ціна від 13 070 до 24 650 доларів

"Часта підзарядка батареї впливає на те, як швидко вона розряджається. Повторна швидка зарядка та глибока розрядка сприяють погіршенню стану батареї з часом. Власникам маленьких компактних електрокарів, таких як Smart EQ Fortwo, який має невеликий акумулятор та обмежений запас ходу, доводиться заряджати авто частіше, збільшуючи знос батареї", — підсумував експерт ElectricCarGuide Джон Еллмор.

Раніше ми писали, скільки коштує зарядити електромобіль на заправках в Україні у 2024 році. Також розповідали, чому офіцери поліції США благають позбавити їх службових авто Tesla Model 3.

Tesla Ford електрокари електромобіль автомобіль авто

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