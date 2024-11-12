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Четыре электромобиля, которые ломаются быстрее обычных авто

12 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Четыре электрокара, которые ломаются и доставляют хлопоты быстрее, чем вы думаете
Tesla Model X. Фото: rentluxecar.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

По оценкам экспертов, транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания в среднем способны пробежать около 320 000 км, в то время как электромобили прослужат 480 000 км. Впрочем, это не всегда касается каждой модели, подчеркивают опытные механики.

Со специалистами общался GOBankingRates.

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Tesla Model X

Четыре электромобиля, которые сломаются быстрее обычных авто - фото 1
Фото: infocar.ua
  • Цена от 81 630 до 96 630 долларов

"Одна из распространенных проблем модели — быстрая разрядка аккумулятора. Также некоторые владельцы указывали на проблемы с подвеской. Стоит отметить, что в 2022 году Tesla решила снизить цену на Model X как раз из-за проблем с надежностью. То есть, потребители могут чаще посещать мастерскую, а ремонт Tesla, как известно, дорогой", — рассказала автомобильный эксперт из 4WheelOnline.com Джойс Энн Гутьеррес.

Hyundai Kona Electric

Четыре электромобиля, которые сломаются быстрее обычных авто - фото 2
Фото: nextcar.ua
  • Цена: 32 675 долларов

"Одной из главных проблем, о которой сообщали водители, является неисправность батареи и двигателя. Хотя эти случаи относительно редки, их ремонт или замена может быть дорогими. Некоторые владельцы сталкивались с трудностями во время зарядки, включая низкую скорость зарядки или даже полную неспособность заряжаться", — отметила Гутьеррес.

Ford Mustang Mach-E

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Фото: topgear.com
  • Цена от 39 995 до 58 995 долларов

"Некоторые владельцы сталкивались с проблемами разрядки батареи или внезапными падениями диапазона. Электромобили полагаются на эффективные системы охлаждения, чтобы поддерживать оптимальную производительность и предотвращать перегрев. Однако есть сообщения о том, что Ford Mustang Mach-E испытывает проблемы с регулировкой температуры, что может повлиять на его долговечность и производительность", — подчеркнула Гутьеррес.

Smart EQ Fortwo

Четыре электромобиля, которые сломаются быстрее обычных авто - фото 4
Фото: licarco.com
  • Цена от 13 070 до 24 650 долларов

"Частая подзарядка батареи влияет на то, как быстро она разряжается. Повторная быстрая зарядка и глубокая разрядка способствуют ухудшению состояния батареи со временем. Владельцам маленьких компактных электрокаров, таких как Smart EQ Fortwo, имеющий небольшой аккумулятор и ограниченный запас хода, приходится заряжать авто чаще, увеличивая износ батареи", — подытожил эксперт ElectricCarGuide Джон Эллмор.

Ранее мы писали, сколько стоит зарядить электромобиль на заправках в Украине в 2024 году. Также рассказывали, почему офицеры полиции США умоляют лишить их служебных автомобилей Tesla Model 3.

Tesla Ford электрокары електромобиль автомобиль авто

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