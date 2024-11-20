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П'ять невдалих років випуску Tesla Model S, яких варто уникати

20 листопада 2024 07:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Невдалі роки Tesla Model S — п'ять моделей, від яких треба триматися якнайдалі
2018 Tesla Model S. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Представлена у 2012 році Tesla Model S зробила революцію на ринку електромобілів завдяки своєму елегантному дизайну та передовій технології. Втім, не всі роки випуску автомобіля були однаково гарними.

Від яких моделей Model S варто триматися якнайдалі написав Motor Biscuit на основі скарг власників машини.

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  • 2013 Tesla Model S

В перший рік виробництва Tesla мала амбітні цілі, але зіткнулася зі значними труднощами зростання. Цей модельний рік сумно відомий частими проблемами з дверними ручками, двигуном, електронікою, елементами підвіски тощо. Зокрема, проблеми з передчасним зношенням важелів керування та втулок коштував у середньому близько 2700 доларів.

  • 2014 Tesla Model S

Модель трохи покращилася в порівнянні зі своєю попередницею, але все ще страждала від проблем з надійністю. Багато власників стикалися з проблемами трансмісії, неправильного розташування панелей та фарбою. Ці дефекти скомпрометували естетичну привабливість авто та його довговічність.

  • 2015 Tesla Model S

Блок сенсорного екрана, важливий для інтерфейсу Tesla, часто виходив з ладу через надмірне використання пам’яті. Ця проблема потребувала дорогого ремонту або заміни. Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху (NHTSA) позначила Model S 2015 року через несправність підвіски. А власники авто скаржилися також на збої в програмному забезпеченні, які вплинули на функціональність автопілота, керування батареєю та можливості заряджання.

  • 2016 Tesla Model S

CarComplaints зазначив, що дверні ручки продовжували працювати з перебоями, з'явилися неприємності з рульовим управлінням та вирівнюванням. Ці негаразди часто виникали лише після 80 000 км пробігу. Хоч гарантія Tesla покривала частину ремонтів, повторюваний характер проблем викликав незадоволення багатьох власників.

  • 2018 Tesla Model S

До 2018 року Tesla налагодила більшу частину свого виробництва, але рік не обійшовся без невдач. Власники повідомили про невідповідність запасу ходу, деякі авто страждали від проблем з якістю фарби, оновлення програмного забезпечення час від часу спричиняли нові збої.

Раніше ми писали, чому ціни на вживані Tesla стрімко знижуються. Також розповідали, чому офіцери поліції США благають позбавити їх службових авто Tesla Model 3.

Tesla авто електрокари проблеми автомобіль електромобіль

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