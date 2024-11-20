Неудачные годы Tesla Model S — пять моделей, от которых нужно держаться подальше

2018 Tesla Model S. Фото: caranddriver.com

Представленная в 2012 году Tesla Model S совершила революцию на рынке электромобилей благодаря своему элегантному дизайну и передовой технологии. Впрочем, не все годы выпуска автомобиля были одинаково хорошими.

От каких моделей Model S следует держаться подальше написал Motor Biscuit на основе жалоб владельцев машины.

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2013 Tesla Model S

В первый год производства Tesla имела амбициозные цели, но столкнулась со значительными трудностями роста. Этот модельный год печально известен частыми проблемами с дверными ручками, двигателем, электроникой, элементами подвески и т.д. В частности, проблемы с преждевременным износом рычагов управления и втулок стоили в среднем около 2700 долларов.

2014 Tesla Model S

Модель немного улучшилась по сравнению со своей предшественницей, но все еще страдала от проблем с надежностью. Многие владельцы сталкивались с проблемами трансмиссии, неправильного расположения панелей и краской. Эти дефекты скомпрометировали эстетическую привлекательность автомобиля и его долговечность.

2015 Tesla Model S

Блок сенсорного экрана, важный для интерфейса Tesla, часто выходил из строя из-за чрезмерного использования памяти. Эта проблема нуждалась в дорогостоящем ремонте или замене. Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) обозначила Model S 2015 из-за неисправности подвески. А владельцы авто жаловались на сбои в программном обеспечении, которые повлияли на функциональность автопилота, управление батареей и возможности зарядки.

2016 Tesla Model S

CarComplaints отметил, что дверные ручки продолжали работать с перебоями, возникли неприятности с рулевым управлением и выравниванием. Все это часто возникали лишь после 80 000 км пробега. Хотя гарантия Tesla покрывала часть ремонтов, повторяющийся характер проблем вызвал недовольство многих владельцев.

2018 Tesla Model S

К 2018 году Tesla наладила большую часть своего производства, но год не обошелся без неудач. Владельцы сообщили о несоответствии запаса хода, некоторые авто страдали от проблем с качеством краски, обновление программного обеспечения время от времени вызывали новые сбои.

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