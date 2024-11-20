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Пять годов выпуска Tesla Model S, которых следует избегать

20 ноября 2024 07:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Неудачные годы Tesla Model S — пять моделей, от которых нужно держаться подальше
2018 Tesla Model S. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Представленная в 2012 году Tesla Model S совершила революцию на рынке электромобилей благодаря своему элегантному дизайну и передовой технологии. Впрочем, не все годы выпуска автомобиля были одинаково хорошими.

От каких моделей Model S следует держаться подальше написал Motor Biscuit на основе жалоб владельцев машины.

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  • 2013 Tesla Model S

В первый год производства Tesla имела амбициозные цели, но столкнулась со значительными трудностями роста. Этот модельный год печально известен частыми проблемами с дверными ручками, двигателем, электроникой, элементами подвески и т.д. В частности, проблемы с преждевременным износом рычагов управления и втулок стоили в среднем около 2700 долларов.

  • 2014 Tesla Model S

Модель немного улучшилась по сравнению со своей предшественницей, но все еще страдала от проблем с надежностью. Многие владельцы сталкивались с проблемами трансмиссии, неправильного расположения панелей и краской. Эти дефекты скомпрометировали эстетическую привлекательность автомобиля и его долговечность.

  • 2015 Tesla Model S

Блок сенсорного экрана, важный для интерфейса Tesla, часто выходил из строя из-за чрезмерного использования памяти. Эта проблема нуждалась в дорогостоящем ремонте или замене. Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) обозначила Model S 2015 из-за неисправности подвески. А владельцы авто жаловались на сбои в программном обеспечении, которые повлияли на функциональность автопилота, управление батареей и возможности зарядки.

  • 2016 Tesla Model S

CarComplaints отметил, что дверные ручки продолжали работать с перебоями, возникли неприятности с рулевым управлением и выравниванием. Все это часто возникали лишь после 80 000 км пробега. Хотя гарантия Tesla покрывала часть ремонтов, повторяющийся характер проблем вызвал недовольство многих владельцев.

  • 2018 Tesla Model S

К 2018 году Tesla наладила большую часть своего производства, но год не обошелся без неудач. Владельцы сообщили о несоответствии запаса хода, некоторые авто страдали от проблем с качеством краски, обновление программного обеспечения время от времени вызывали новые сбои.

Ранее мы писали, почему цены на подержанные Tesla быстро снижаются. Также рассказывали, почему офицеры полиции США умоляют лишить их служебных автомобилей Tesla Model 3.

Tesla авто электрокары проблемы автомобиль електромобиль

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