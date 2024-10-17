Поиск альтернатив — четыре авто, которые могут заменить Tesla Model S в 2024 году

ТОП-4 лучших альтернатив Tesla Model S в 2024 году
Tesla Model S является едва ли не единственным электромобилем, который до сих пор привлекает внимание. Модель с запасом хода до 647 км превзошла ожидания с момента представления на рынке в 2012 году, и с тех пор почти каждый крупный автопроизводитель играет в догонялки.
За последние годы появилось несколько достойных конкурентов, что дало покупателям веские причины искать премиальные альтернативы седана Model S, написал Find The Best Car Price.
Lucid Air
Может похвастаться еще большим запасом хода (более 836 км), просторным роскошным салоном, наполненным функциями. Впрочем, этот бренд имеет меньшее количество сервисных центров плюс авто стоит дороже, а до ускорения Model S не дотягивает.
Mercedes-Benz EQS
Автомобиль буквально излучает роскошь с премиальным интерьером и комфортной ездой, наполненной передовыми технологическими функциями. Но машина не дотягивает до запаса хода Model S (563 км), жертвует спортивной динамикой вождения ради комфорта и имеет более высокую цену.
BMW i7
Обладает смелым дизайном, предлагает просторный и наполненный технологиями интерьер, соответствует Model S по характеристикам. Но предлагает меньший запас хода (483 км), производит худшее впечатление от вождения и имеет более высокую начальную цену.
Audi e-Tron GT
Почти отвечает Model S по производительности, обеспечивает спортивную управляемость для энергичного вождения и может похвастаться возможностью быстрой зарядки. Впрочем, значительно отстает по запасу хода (383 км), предлагает меньше внутреннего пространства и имеет более высокую начальную цену.
Ранее мы писали о лучших альтернативах Tesla Model 3 в 2024 году. Также эксперты рассказали, какие авто лучше всего подходят для перехода водителя с ДВС на электротягу.
Читайте Новини.LIVE!