Поиск альтернатив — четыре авто, которые могут заменить Tesla Model S в 2024 году

Tesla Model S. Фото: motor1.com

Tesla Model S является едва ли не единственным электромобилем, который до сих пор привлекает внимание. Модель с запасом хода до 647 км превзошла ожидания с момента представления на рынке в 2012 году, и с тех пор почти каждый крупный автопроизводитель играет в догонялки.

За последние годы появилось несколько достойных конкурентов, что дало покупателям веские причины искать премиальные альтернативы седана Model S, написал Find The Best Car Price.

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Lucid Air

Фото: Lucid Motors

Может похвастаться еще большим запасом хода (более 836 км), просторным роскошным салоном, наполненным функциями. Впрочем, этот бренд имеет меньшее количество сервисных центров плюс авто стоит дороже, а до ускорения Model S не дотягивает.

Mercedes-Benz EQS

Фото: motor1.com

Автомобиль буквально излучает роскошь с премиальным интерьером и комфортной ездой, наполненной передовыми технологическими функциями. Но машина не дотягивает до запаса хода Model S (563 км), жертвует спортивной динамикой вождения ради комфорта и имеет более высокую цену.

BMW i7

Фото: BMW

Обладает смелым дизайном, предлагает просторный и наполненный технологиями интерьер, соответствует Model S по характеристикам. Но предлагает меньший запас хода (483 км), производит худшее впечатление от вождения и имеет более высокую начальную цену.

Audi e-Tron GT

Фото: Audi

Почти отвечает Model S по производительности, обеспечивает спортивную управляемость для энергичного вождения и может похвастаться возможностью быстрой зарядки. Впрочем, значительно отстает по запасу хода (383 км), предлагает меньше внутреннего пространства и имеет более высокую начальную цену.

Ранее мы писали о лучших альтернативах Tesla Model 3 в 2024 году. Также эксперты рассказали, какие авто лучше всего подходят для перехода водителя с ДВС на электротягу.