Пошук альтернатив — чотири авто, які можуть замінити Tesla Model S у 2024 році

ТОП-4 кращих альтернатив Tesla Model S у 2024 році
Tesla Model S є чи не єдиним електромобілем, який досі привертає увагу. Модель з запасом ходу до 647 км перевершила очікування від моменту представлення на ринку у 2012 році, й відтоді майже кожен великий автовиробник грає в наздоганялки.
За останні роки з'явилося кілька гідних конкурентів, що дало покупцям вагомі причини шукати преміальні альтернативи седана Model S, написав Find The Best Car Price.
Lucid Air
Може похвалитися ще більшим запасом ходу (понад 836 км), просторим розкішним салоном, наповненим функціями. Втім, цей бренд має меншу кількість сервісних центрів, плюс авто коштує дорожче, а до прискорення Model S не дотягує.
Mercedes-Benz EQS
Авто буквально випромінює розкіш із преміальним інтер'єром та комфортною їздою, наповненою передовими технологічними функціями. Але машина не дотягує до запасу ходу Model S (563 км), жертвує спортивною динамікою водіння заради комфорту та має вищу ціну.
BMW i7
Має сміливий дизайн, пропонує просторий та наповнений технологіями інтер'єр, відповідає Model S за характеристиками. Але пропонує менший запас ходу (483 км), справляє гірше враження від водіння та має вищу початкову ціну.
Audi e-Tron GT
Майже відповідає Model S за продуктивністю, забезпечує спортивну керованість для енергійного водіння та може похвалитися можливістю швидкої зарядки. Втім, значно відстає за запасом ходу (383 км), пропонує менше внутрішнього простору та має вищу початкову ціну.
Раніше ми писали про найкращі альтернативи Tesla Model 3 у 2024 році. Також експерти розповіли, які авто найкраще підходять для переходу водія з ДВЗ на електротягу.
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