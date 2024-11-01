Почему подержанные Tesla теряют цену так быстро

Продажа подержанных Tesla. Фото: reddit.com

Уже несколько лет подержанные Tesla продаются с большими скидками от первоначальной розничной цены. Почему электрокары теряют ценность с бешеной скоростью.

Об этом пишет InsideEVs.

Читайте также:

"Мы не собираемся противодействовать падению стоимости подержанных автомобилей. Мы настраиваемся на то, чтобы усилить это", — сказал исполнительный аналитик сайта iSeeCars Карл Брауэр.

Что происходит с ценами

По данным iSeeCars, в январе 2023 года в США средний электромобиль от 1 до 5 лет продавался примерно за 48 500 долларов, что на 16 000 долларов больше, чем автомобили с ДВС такого же возраста. С начала прошлого года цены на подержанные электромобили упали на 43%, а на ДВС снизились всего на 4,5%.

Уже в сентябре 2024 года средний электромобиль в возрасте от 1 до 5 лет стоил 27 886 долларов, что примерно на 3000 долларов дешевле бензинового аналога. Седан Tesla Model 3 обладал одним из самых плохих показателей, ведь цены на него упали на 25% по сравнению с прошлым годом, больше всего среди всех моделей.

Black Book, помогающий дилерам оценивать запасы, прогнозирует, что трехлетняя амортизация новых электромобилей составит в среднем около 60% к ноябрю. Это значительно выше среднего показателя по отрасли (42%).

Ответственность Tesla

"Важнейший фактор падения цен можно описать двумя словами — Илон Маск", — отметил Брауэр.

Когда аппетит первых потребителей к электромобилям исчез, конкуренты приближались, а процентные ставки выросли, Tesla пришлось действовать, чтобы не допустить накопления запасов. По данным исследовательской компании Recurrent, в 2023 году Маск снизил цены примерно на 25% по всем направлениям – от 17% на модель начального уровня Model 3 до 35% на высокопроизводительную X Plaid.

На пике своего развития в 2022 году популярная Model Y от Tesla стоила около 67 000 долларов с вариантом Long Range AWD. Сегодня такой кроссовер продается за 48 000 долларов.

Компания Маска не смогла обновить модельный ряд в том же ритме, что и конкуренты, что заставило ее стимулировать продажи понижением цен.

"Это общеизвестно в автомобильной промышленности. Нужно постоянно выпускать новые модели. Если вы этого не сделаете, вашим крупнейшим конкурентом станет подержанная версия вашего собственного авто", — подчеркнул профессор Университета Джорджа Вашингтона Джон Хелвестон.

Сколько будет продолжаться праздник

"Если вы медлили с покупкой электромобиля, потому что вас волновали колебания цен, именно сейчас отличное время для приобретения. Ведь цены на подержанные электромобили стабилизируются к 2026 или 2027 годам", — подытожила директор по изучению рынка в Recurrent Лиз Наджман.

Ранее мы писали, почему Toyota, Mercedes, Volvo и другие сокращают производство электромобилей. Также эксперты назвали лучшие альтернативы Tesla Model S в 2024 году.