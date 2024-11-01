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Чому ціни на вживані Tesla стрімко знижуються

1 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому вживані Tesla втрачають ціну так швидко
Продаж вживаних Tesla. Фото: reddit.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Вже кілька років вживані Tesla продаються з величезними знижками від початкової роздрібної ціни. Чому електрокари втрачають цінність з шаленою швидкістю.

Про це написав InsideEVs.

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"Ми не збираємося протидіяти падінню вартості вживаних автомобілів. Ми налаштовуємося на те, щоб посилити це", — сказав виконавчий аналітик сайту iSeeCars Карл Брауер.

Що відбувається з цінами

За даними iSeeCars, у січні 2023 року в США середній електромобіль віком від 1 до 5 років продавався приблизно за 48 500 доларів, що на 16 000 доларів більше, ніж автомобілі з ДВЗ такого ж віку. З початку минулого року ціни на вживані електромобілі впали на 43%, а на ДВЗ знизилися лише на 4,5%.

Вже у вересні 2024 року середній електромобіль віком від 1 до 5 років коштував 27 886 доларів, що приблизно на 3000 доларів дешевше, ніж бензиновий аналог. Седан Tesla Model 3 мав одним із найгірших показників, адже ціни на нього впали на 25% у порівнянні з минулим роком, найбільше серед усіх моделей.

Black Book, який допомагає дилерам оцінювати запаси, прогнозує, що трирічна амортизація нових електромобілів становитиме в середньому близько 60% до листопада. Це значно вище, ніж середній показник по галузі (42%).

Відповідальність Tesla

"Найважливіший фактор падіння цін можна описати двома словами — Ілон Маск", — зазначив Брауер. 

Коли апетит перших споживачів до електромобілів зник, конкуренти наближалися, а процентні ставки зросли, Tesla довелося діяти, щоб не допустити накопичення запасів. За даними дослідницької компанії Recurrent, у 2023 році Маск знизив ціни приблизно на 25% за всіма напрямками — від 17% на модель початкового рівня Model 3 до 35% на високопродуктивну X Plaid.

На піку свого розвитку у 2022 році популярна Model Y від Tesla коштувала близько 67 000 доларів з варіантом Long Range AWD. Сьогодні такий кросовер продають за 48 000 доларів. 

Компанія Маска не змогла оновити модельний ряд у тому ж ритмі, що й конкуренти, що змусило її стимулювати продажі зниженням цін.

"Це загальновідомо в автомобільній промисловості. Потрібно постійно випускати нові моделі. Якщо ви цього не зробите, вашим найбільшим конкурентом стане вживана версія вашого власного авто", — підкреслив професор Університету Джорджа Вашингтона Джон Хелвестон.

Скільки триватиме свято

"Якщо ви зволікали з покупкою електромобіля, бо вас хвилювали коливання цін, саме зараз чудовий час для придбання. Адже ціни на вживані електромобілі стабілізуються до 2026 або 2027 років", — підсумувала директор із вивчення ринку в Recurrent Ліз Наджман.

Раніше ми писали, чому Toyota, Mercedes, Volvo та інші скорочують виробництво електромобілів. Також експерти назвали кращі альтернативи Tesla Model S у 2024 році.

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