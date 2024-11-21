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Лучшие альтернативы для каждой модели Tesla в 2025 году

21 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Альтернативы Tesla в 2025 году — оптимальные варианты для каждой модели
Модели Tesla. Фото: solarreviews.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Несмотря на то, что Tesla остается самым мощным игроком на рынке электромобилей, сегодня авто компании Илона Маска уже не является выбором по умолчанию. Рассмотрите лучшие альтернативы Tesla в 2025 году.

Об этом написал CarBuzz.

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2025 Kia EV6 — альтернатива Tesla Model Y

Лучшие альтернативы для каждой модели Tesla в 2025 году - фото 1
Фото: edmunds.com

Несмотря на то, что EV6 дороже Model Y, его стиль острее, материалы интерьера богаче, а динамика вождения просто великолепна. Model Y тяжело превзойти на бумаге, но ощутимый опыт вождения и взаимодействия с EV6 более особенный и не может быть измерен простыми цифрами.

  • Цены: Kia EV6 (42 600-61 600 долларов); Tesla Model Y (44 990-51 490 долларов)
  • Запас хода: Kia EV6 (до 500 км); Tesla Model Y (до 542 км)

2025 Hyundai Ioniq 6 — альтернатива Tesla Model 3

Лучшие альтернативы для каждой модели Tesla в 2025 году - фото 2
Фото: caranddriver.com

Ioniq 6 наполнен множеством функций, пользователям нравится эстетический дизайн интерьера, а его максимальный запас хода очень близок к Model 3.

  • Цены: Hyundai Ioniq 6 (37 750-51 000 долларов); Tesla Model 3 (42 490-54 990 долларов)
  • Запас хода: Hyundai Ioniq 6 (до 550 км); Tesla Model 3 (до 584 км)

2025 Lucid Air — альтернатива Tesla Model S

Лучшие альтернативы для каждой модели Tesla в 2025 году - фото 3
Фото: motor1.com

Lucid имеет более современный дизайн, менее аскетичный салон и лучший ассортимент. Базовый Air Pure RWD стоит на 5 000 долларов меньше, чем Tesla, но он медленнее. Модификация Air Sapphire конкурирует с Plaid, но стоит ошеломляющие 249 000 долларов. Однако и дешевые модели Lucid Air — отличные роскошные электрические седаны.

  • Цены: Lucid Air (69 900-249 000 долларов); Tesla Model S (74 990-89 990 долларов)
  • Запас хода: Lucid Air (до 824 км); Tesla Model S (до 645 км)

2025 BMW iX — альтернатива Tesla Model X

Лучшие альтернативы для каждой модели Tesla в 2025 году - фото 4
Фото: BMW

BMW iX может не иметь трех рядов сидений, но пассажиры в первых двух будут счастливее, чем весь экипаж Model X, ведь баварский бренд получил потрясающий интерьер, который на много уровней превышает салон американского электрокара. iX xDrive50 дороже базовой модели X и медленнее, но неужели разгон до 100 км/ч за 4,4 с — это мало?

  • Цены: BMW iX (87 250-111 500 долларов); Tesla Model X (79 990-94 990 долларов)
  • Запас хода: BMW iX (до 497 км); Tesla Model X (до 505 км)

2025 Ford F-150 Lightning — альтернатива Tesla Cybertruck

Лучшие альтернативы для каждой модели Tesla в 2025 году - фото 5
Фото: Ford

Ищете автомобили, похожие на Tesla Cybertruck? Их нет. Но первым выбором для альтернативы Cybertruck является Ford F-150 Lightning, так как он ближе всего к тому, что нужно покупателям традиционных пикапов. Элементы управления F-150 Lightning проще в использовании, а базовая цена дешевле.

  • Цены: Ford F-150 Lightning (62 995-84 995 долларов); Cybertruck Tesla (79 990-99 990 долларов)
  • Запас хода: Ford F-150 Lightning (до 320 км); Cybertruck Tesla (до 325 км/с дополнительным удлинителем дальности – до 445 км)

Ранее специалисты назвали пять неудачных годов выпуска Tesla Model S, которых следует избегать. Также мы писали о четырех электромобилях , которые ломаются быстрее обычных авто.

Илон Маск Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль

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19:51 Когда у одесситов будет свет в пятницу — графики от ДТЭК

19:49 Киевлян предупредили о скользких дорогах и сильном ветре завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:25 Путин назвал ракету, которой РФ ударила по Днепру

19:23 Анчелотти сказал, как больно принимать решение по Лунину

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