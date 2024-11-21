Альтернативы Tesla в 2025 году — оптимальные варианты для каждой модели

Модели Tesla. Фото: solarreviews.com

Несмотря на то, что Tesla остается самым мощным игроком на рынке электромобилей, сегодня авто компании Илона Маска уже не является выбором по умолчанию. Рассмотрите лучшие альтернативы Tesla в 2025 году.

Об этом написал CarBuzz.

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2025 Kia EV6 — альтернатива Tesla Model Y

Фото: edmunds.com

Несмотря на то, что EV6 дороже Model Y, его стиль острее, материалы интерьера богаче, а динамика вождения просто великолепна. Model Y тяжело превзойти на бумаге, но ощутимый опыт вождения и взаимодействия с EV6 более особенный и не может быть измерен простыми цифрами.

Цены: Kia EV6 (42 600-61 600 долларов); Tesla Model Y (44 990-51 490 долларов)

Kia EV6 (42 600-61 600 долларов); Tesla Model Y (44 990-51 490 долларов) Запас хода: Kia EV6 (до 500 км); Tesla Model Y (до 542 км)

2025 Hyundai Ioniq 6 — альтернатива Tesla Model 3

Фото: caranddriver.com

Ioniq 6 наполнен множеством функций, пользователям нравится эстетический дизайн интерьера, а его максимальный запас хода очень близок к Model 3.

Цены: Hyundai Ioniq 6 (37 750-51 000 долларов); Tesla Model 3 (42 490-54 990 долларов)

Hyundai Ioniq 6 (37 750-51 000 долларов); Tesla Model 3 (42 490-54 990 долларов) Запас хода: Hyundai Ioniq 6 (до 550 км); Tesla Model 3 (до 584 км)

2025 Lucid Air — альтернатива Tesla Model S

Фото: motor1.com

Lucid имеет более современный дизайн, менее аскетичный салон и лучший ассортимент. Базовый Air Pure RWD стоит на 5 000 долларов меньше, чем Tesla, но он медленнее. Модификация Air Sapphire конкурирует с Plaid, но стоит ошеломляющие 249 000 долларов. Однако и дешевые модели Lucid Air — отличные роскошные электрические седаны.

Цены: Lucid Air (69 900-249 000 долларов); Tesla Model S (74 990-89 990 долларов)

Lucid Air (69 900-249 000 долларов); Tesla Model S (74 990-89 990 долларов) Запас хода: Lucid Air (до 824 км); Tesla Model S (до 645 км)

2025 BMW iX — альтернатива Tesla Model X

Фото: BMW

BMW iX может не иметь трех рядов сидений, но пассажиры в первых двух будут счастливее, чем весь экипаж Model X, ведь баварский бренд получил потрясающий интерьер, который на много уровней превышает салон американского электрокара. iX xDrive50 дороже базовой модели X и медленнее, но неужели разгон до 100 км/ч за 4,4 с — это мало?

Цены: BMW iX (87 250-111 500 долларов); Tesla Model X (79 990-94 990 долларов)

BMW iX (87 250-111 500 долларов); Tesla Model X (79 990-94 990 долларов) Запас хода: BMW iX (до 497 км); Tesla Model X (до 505 км)

2025 Ford F-150 Lightning — альтернатива Tesla Cybertruck

Фото: Ford

Ищете автомобили, похожие на Tesla Cybertruck? Их нет. Но первым выбором для альтернативы Cybertruck является Ford F-150 Lightning, так как он ближе всего к тому, что нужно покупателям традиционных пикапов. Элементы управления F-150 Lightning проще в использовании, а базовая цена дешевле.

Цены: Ford F-150 Lightning (62 995-84 995 долларов); Cybertruck Tesla (79 990-99 990 долларов)

Ford F-150 Lightning (62 995-84 995 долларов); Cybertruck Tesla (79 990-99 990 долларов) Запас хода: Ford F-150 Lightning (до 320 км); Cybertruck Tesla (до 325 км/с дополнительным удлинителем дальности – до 445 км)

Ранее специалисты назвали пять неудачных годов выпуска Tesla Model S, которых следует избегать. Также мы писали о четырех электромобилях , которые ломаются быстрее обычных авто.