Почему украинцы больше не хотят покупать электрокары

Электромобили. Фото: InsideEVs

В ноябре в Украине продано 5600 электромобилей, что на 17,2% меньше, чем в октябре, и на 10,3% меньше, чем в ноябре прошлого года. После рекордных показателей августа 2024 года реализация электрокаров сначала вышла на обычный среднестатистический уровень, сменившийся заметным сокращением.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Импортированные электромобили с пробегом — 54,9% (3064 единиц).

Внутренние перепродажи — 33%, (1840 ед.).

Новые электрокары — 12,1% (678 ед.).

Динамика показателей

Внутренние перепродажи: −25,4% ноябрь к октябрю, +7,5% ноябрь 2024 к ноябрю 2023.

Импорт подержанных: −7% ноябрь к октябрю, −16,5% ноябрь 2024 к ноябрю 2023.

Импорт новых: −3% ноябрь к октябрю, −19,5% ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023 года.

Интересно, что падение продаж электромобилей началось еще до того, как в Украине начались проблемы с электроснабжением из-за бомбардировки инфраструктуры российскими захватчиками.

Небольшой рост заметен только для сегмента внутренних перепродаж в разрезе статистики за 12 месяцев. Это объясняется тем, что украинский рынок постепенно заполняется электромобилями.

На начало ноября 2024 года в Украине насчитывается 135 300 единиц электрических транспортных средств. В частности, легковых автомобилей (131 400 единиц), грузовиков (3000), электробусов (5), мототехники (до 900).

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