Почему украинцы больше не хотят покупать электрокары

Почему украинцы потеряли интерес к электромобилям
В ноябре в Украине продано 5600 электромобилей, что на 17,2% меньше, чем в октябре, и на 10,3% меньше, чем в ноябре прошлого года. После рекордных показателей августа 2024 года реализация электрокаров сначала вышла на обычный среднестатистический уровень, сменившийся заметным сокращением.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Структура рынка электромобилей, ноябрь 2024
- Импортированные электромобили с пробегом — 54,9% (3064 единиц).
- Внутренние перепродажи — 33%, (1840 ед.).
- Новые электрокары — 12,1% (678 ед.).
Динамика показателей
- Внутренние перепродажи: −25,4% ноябрь к октябрю, +7,5% ноябрь 2024 к ноябрю 2023.
- Импорт подержанных: −7% ноябрь к октябрю, −16,5% ноябрь 2024 к ноябрю 2023.
- Импорт новых: −3% ноябрь к октябрю, −19,5% ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023 года.
Интересно, что падение продаж электромобилей началось еще до того, как в Украине начались проблемы с электроснабжением из-за бомбардировки инфраструктуры российскими захватчиками.
Небольшой рост заметен только для сегмента внутренних перепродаж в разрезе статистики за 12 месяцев. Это объясняется тем, что украинский рынок постепенно заполняется электромобилями.
На начало ноября 2024 года в Украине насчитывается 135 300 единиц электрических транспортных средств. В частности, легковых автомобилей (131 400 единиц), грузовиков (3000), электробусов (5), мототехники (до 900).
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