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Почему украинцы потеряли интерес к электромобилям

9 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему украинцы больше не хотят покупать электрокары
Электромобили. Фото: InsideEVs
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В ноябре в Украине продано 5600 электромобилей, что на 17,2% меньше, чем в октябре, и на 10,3% меньше, чем в ноябре прошлого года. После рекордных показателей августа 2024 года реализация электрокаров сначала вышла на обычный среднестатистический уровень, сменившийся заметным сокращением.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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  • Импортированные электромобили с пробегом — 54,9% (3064 единиц).
  • Внутренние перепродажи — 33%, (1840 ед.).
  • Новые электрокары — 12,1% (678 ед.).

Динамика показателей

  • Внутренние перепродажи: −25,4% ноябрь к октябрю, +7,5% ноябрь 2024 к ноябрю 2023.
  • Импорт подержанных: −7% ноябрь к октябрю, −16,5% ноябрь 2024 к ноябрю 2023.
  • Импорт новых: −3% ноябрь к октябрю, −19,5% ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023 года.

Интересно, что падение продаж электромобилей началось еще до того, как в Украине начались проблемы с электроснабжением из-за бомбардировки инфраструктуры российскими захватчиками.

Небольшой рост заметен только для сегмента внутренних перепродаж в разрезе статистики за 12 месяцев. Это объясняется тем, что украинский рынок постепенно заполняется электромобилями.

На начало ноября 2024 года в Украине насчитывается 135 300 единиц электрических транспортных средств. В частности, легковых автомобилей (131 400 единиц), грузовиков (3000), электробусов (5), мототехники (до 900).

Ранее эксперты назвали лучшие альтернативы каждой модели Tesla в 2025 году. Также мы писали сколько стоит зарядить электромобиль на заправках в Украине в 2024 году.

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