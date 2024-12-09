Найкращий бюджетний електромобіль для міських поїздок у 2024 році

MG4. Фото: caranddriver.com

Доступні компактні електромобілі для міської їзди набирають популярність у всьому світі. Відомий британський автомобільний портал What Car провів польові випробування трьох найперспективніших моделей на ринку: MG4, BYD Dolphin та Citroen e-C3.

Про цікаві результати випробувань написав InsideEVs.

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Фото: insideevs.com

MG4 стартують в Великій Британії від 26 995 фунтів стерлінгів (34 487 доларів). Електрокар має батарею місткістю 50,8 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 350 км.

Водночас BYD Dolphin, що коштує 26 195 фунтів (33 465 доларів), має меншу батарею в 44,9 кВт·год та запас ходу до 339 км.

Citroen e-C3, найдешевший з усіх, пропонує ціну у 21 990 фунтів (28 093 доларів) та батарею на 47,3 кВт·год із запасом ходу до 480 км.

Перші два авто вироблені в Китаї, а Citroen e-C3 випускають на заводі в Словаччині.

Випробування проводилися у рівних умовах, що дозволило точніше порівняти автомобілі.

Результати польових досліджень

Відзначено, що BYD виявився лідером за інформаційно-розважальними системами, проте Citroen пропонує зручніший посадковий профіль.

Найкращим способом перевірки їхніх можливостей виявилася подорож на 320 км. Випробування проходили в однакових погодних умовах, з увімкненим кондиціонером та автоматичними налаштуваннями. Відмінності між трьома моделями стали очевидними.

Насамперед MG та BYD побудовані на спеціалізованих платформах для електромобілів, тоді як Citroen використовує універсальну платформу, здатну вміщувати також двигун внутрішнього згоряння. Це призводить до деяких незручностей в упаковці та вантажному просторі.

Citroen першим заїхав на зарядну станцію на автомагістралі після 255 км, тоді як MG та BYD змогли проїхати понад 290 км, перш ніж знадобилася зарядка на 20%, як було узгоджено на початку тесту.

Citroen зміг підняти заряд з 17% до 80% за 38 хвилин. MG4 забезпечує вищу швидкість зарядки, зростаючи з 4% до 80% за той самий час. Найменш ефективним виявився BYD Dolphin — процес тривав 52 хвилини.

У підсумку, на думку фахівців What Car, найкращим міським електрокаром визнаний MG4, завдяки оптимальному поєднанню ціни, запасу ходу та швидкості зарядки.

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