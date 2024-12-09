Лучший бюджетный электромобиль для городских поездок в 2024 году

Назван лучший дешевый электрокар для езды по городу
Доступные компактные электромобили для городской езды набирают популярность по всему миру. Известный британский автомобильный портал What Car провел полевые испытания трех самых перспективных моделей на рынке: MG4, BYD Dolphin и Citroen e-C3.
Об интересных результатах испытаний написал InsideEVs.
Кто соперничал
MG4 стартуют в Великобритании от 26 995 фунтов стерлингов (34 487 долларов). Электрокар обладает батареей вместимостью 50,8 кВт ч, что обеспечивает запас хода до 350 км.
В то же время BYD Dolphin, который стоит 26 195 фунтов (33 465 долларов), имеет меньшую батарею в 44,9 кВт ч и запас хода до 339 км.
Самый дешевый из всех Citroen e-C3 предлагает цену в 21 990 фунтов (28 093 долларов) и батарею на 47,3 кВт ч с запасом хода до 480 км.
Первые два автомобиля произведены в Китае, а Citroen e-C3 выпускают на заводе в Словакии.
Испытания проводились в равных условиях, что позволило более точно сравнить автомобили.
Результаты полевых исследований
Отмечено, что BYD оказался лидером по информационно-развлекательным системам, однако Citroen предлагает более удобный посадочный профиль.
Наилучшим способом проверки их возможностей оказалось путешествие на 320 км. Испытания проходили в одинаковых погодных условиях с включенным кондиционером и автоматическими настройками. Различия между тремя моделями стали очевидными.
Прежде всего MG и BYD построены на специализированных платформах для электромобилей, тогда как Citroen использует универсальную платформу, способную вмещать также двигатель внутреннего сгорания. Это приводит к некоторым неудобствам в упаковке и грузовом пространстве.
Citroen первым заехал на зарядную станцию на автомагистрали после 255 км, в то время как MG и BYD смогли проехать более 290 км, прежде чем потребовалась зарядка на 20%, как было согласовано в начале теста.
Citroen смог поднять заряд с 17% до 80% за 38 минут. MG4 обеспечивает более высокую скорость зарядки, возрастая с 4% до 80% за то же время. Наименее эффективным оказался BYD Dolphin – процесс длился 52 минуты.
В итоге, по мнению специалистов What Car, лучшим городским электрокаром признан MG4 благодаря оптимальному сочетанию цены, запаса хода и скорости зарядки.
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