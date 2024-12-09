Лучший бюджетный электромобиль для городских поездок в 2024 году

MG4. Фото: caranddriver.com

Доступные компактные электромобили для городской езды набирают популярность по всему миру. Известный британский автомобильный портал What Car провел полевые испытания трех самых перспективных моделей на рынке: MG4, BYD Dolphin и Citroen e-C3.

Об интересных результатах испытаний написал InsideEVs.

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Кто соперничал

Фото: insideevs.com

MG4 стартуют в Великобритании от 26 995 фунтов стерлингов (34 487 долларов). Электрокар обладает батареей вместимостью 50,8 кВт ч, что обеспечивает запас хода до 350 км.

В то же время BYD Dolphin, который стоит 26 195 фунтов (33 465 долларов), имеет меньшую батарею в 44,9 кВт ч и запас хода до 339 км.

Самый дешевый из всех Citroen e-C3 предлагает цену в 21 990 фунтов (28 093 долларов) и батарею на 47,3 кВт ч с запасом хода до 480 км.

Первые два автомобиля произведены в Китае, а Citroen e-C3 выпускают на заводе в Словакии.

Испытания проводились в равных условиях, что позволило более точно сравнить автомобили.

Результаты полевых исследований

Отмечено, что BYD оказался лидером по информационно-развлекательным системам, однако Citroen предлагает более удобный посадочный профиль.

Наилучшим способом проверки их возможностей оказалось путешествие на 320 км. Испытания проходили в одинаковых погодных условиях с включенным кондиционером и автоматическими настройками. Различия между тремя моделями стали очевидными.

Прежде всего MG и BYD построены на специализированных платформах для электромобилей, тогда как Citroen использует универсальную платформу, способную вмещать также двигатель внутреннего сгорания. Это приводит к некоторым неудобствам в упаковке и грузовом пространстве.

Citroen первым заехал на зарядную станцию на автомагистрали после 255 км, в то время как MG и BYD смогли проехать более 290 км, прежде чем потребовалась зарядка на 20%, как было согласовано в начале теста.

Citroen смог поднять заряд с 17% до 80% за 38 минут. MG4 обеспечивает более высокую скорость зарядки, возрастая с 4% до 80% за то же время. Наименее эффективным оказался BYD Dolphin – процесс длился 52 минуты.

В итоге, по мнению специалистов What Car, лучшим городским электрокаром признан MG4 благодаря оптимальному сочетанию цены, запаса хода и скорости зарядки.

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