Дешевый аналог Toyota Land Cruiser — новый электрический внедорожник из Китая.

Chery iCar V23. Фото: auto-chery.com

Компания Chery представила компактный электрический внедорожник iCar V23, который снаружи очень напоминает Toyota Land Cruiser FJ40. Максимальный запас хода электромобиля составляет 501 км, а цена начинается от 13 700 долларов.

Об этом сообщил Car News China.

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Габариты и интерьер

Автомобиль имеет компактные размеры: 4220 мм (Д), 1915 мм (Ш), 1845 мм (В) с колесной базой 2735 мм. Практические характеристики, такие как углы приближения к 43° и съезду до 41° с дорожным просветом 210 мм, подчеркивают его внедорожные возможности.

Интерьер выполнен в бело-черном цвете с прямыми линиями и круглыми ручками. Центральный 15,4-дюймовый сенсорный экран поддерживает CarPlay и предлагает расширенные функции мультимедиа.

Практичность обеспечивается благодаря конфигурации сидений 2×2 и складным задним сиденьям, создающим до 744 литров грузового пространства. Передние сиденья регулируются электроприводом, а аудиосистема с 7 динамиками увеличивает комфорт.

Фото: auto-chery.com

iCar V23 имеет 24 модульных интерфейса. Системы помощи водителю, основанные на чипах Horizon Robotics и Texas Instruments, включают навигацию, аварийное удержание в полосе и автоматическую парковку.

Три доступные комплектации

Youth Edition (задний привод) — мощность 134 л.с., запас хода 301 км.

(задний привод) — мощность 134 л.с., запас хода 301 км. RWD (задний привод) — мощность 134 л.с., запас хода 401 км.

(задний привод) — мощность 134 л.с., запас хода 401 км. AWD (полный привод) — 211 л.с., запас хода 501 км.

Модель с полным приводом разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, поддерживает быструю зарядку и имеет функцию внешнего разряда 3,3 кВт для питания оборудования.

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