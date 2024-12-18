Дешевый аналог Toyota Land Cruiser — новый электрический внедорожник из Китая.

Китайцы выпустили дешевый электрический клон Toyota Land Cruiser
Компания Chery представила компактный электрический внедорожник iCar V23, который снаружи очень напоминает Toyota Land Cruiser FJ40. Максимальный запас хода электромобиля составляет 501 км, а цена начинается от 13 700 долларов.
Об этом сообщил Car News China.
Габариты и интерьер
Автомобиль имеет компактные размеры: 4220 мм (Д), 1915 мм (Ш), 1845 мм (В) с колесной базой 2735 мм. Практические характеристики, такие как углы приближения к 43° и съезду до 41° с дорожным просветом 210 мм, подчеркивают его внедорожные возможности.
Интерьер выполнен в бело-черном цвете с прямыми линиями и круглыми ручками. Центральный 15,4-дюймовый сенсорный экран поддерживает CarPlay и предлагает расширенные функции мультимедиа.
Практичность обеспечивается благодаря конфигурации сидений 2×2 и складным задним сиденьям, создающим до 744 литров грузового пространства. Передние сиденья регулируются электроприводом, а аудиосистема с 7 динамиками увеличивает комфорт.
iCar V23 имеет 24 модульных интерфейса. Системы помощи водителю, основанные на чипах Horizon Robotics и Texas Instruments, включают навигацию, аварийное удержание в полосе и автоматическую парковку.
Три доступные комплектации
- Youth Edition (задний привод) — мощность 134 л.с., запас хода 301 км.
- RWD (задний привод) — мощность 134 л.с., запас хода 401 км.
- AWD (полный привод) — 211 л.с., запас хода 501 км.
Модель с полным приводом разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, поддерживает быструю зарядку и имеет функцию внешнего разряда 3,3 кВт для питания оборудования.
Ранее эксперты назвали новые кроссоверы по цене до 20 000 долларов в Украине в 2024 году. Также мы писали, что корейский внедорожник признан надежнее Toyota 4Runner.
Читайте Новини.LIVE!