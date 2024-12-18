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Китайці випустили дешевий електричний клон Toyota Land Cruiser

18 грудня 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Дешевий аналог Toyota Land Cruiser — новий електричний позашляховик з Китаю
Chery iCar V23. Фото: auto-chery.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Компанія Chery представила компактний електричний позашляховик iCar V23, який ззовні дуже нагадує Toyota Land Cruiser FJ40. Максимальний запас ходу електромобіля становить 501 км, а ціна починається від 13 700 доларів.

Про це повідомив Car News China.

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Габарити й інтер’єр

Автомобіль має компактні розміри: 4220 мм (Д), 1915 мм (Ш), 1845 мм (В) з колісною базою 2735 мм. Практичні характеристики, такі як кути наближення до 43° і з’їзду до 41° з дорожнім просвітом 210 мм, підкреслюють його позашляхові можливості.

Інтер’єр виконано в біло-чорному кольорі з прямими лініями та круглими ручками. Центральний 15,4-дюймовий сенсорний екран підтримує CarPlay та пропонує розширені функції мультимедіа.

Практичність забезпечується завдяки конфігурації сидінь 2×2 та складаним заднім сидінням, що створюють до 744 літрів вантажного простору. Передні сидіння регулюються електроприводом, а аудіосистема з 7 динаміками підвищує комфорт.

Китайці випустили дешевий електричний клон Toyota Land Cruiser - фото 1
Фото: auto-chery.com

iCar V23 має 24 модульних інтерфейси. Системи допомоги водієві, засновані на чіпах Horizon Robotics та Texas Instruments, включають навігацію, аварійне утримання в смузі та автоматичне паркування.

Три доступні комплектації 

  • Youth Edition (задній привід) — потужність 134 к.с., запас ходу 301 км.
  • RWD (задній привід) — потужність  134 к.с., запас ходу 401 км.
  • AWD (повний привід) — 211 к.с., запас ходу 501 км. 

Модель з повним приводом розганяється до 100 км/год за 7,5 секунд, підтримує швидку зарядку та має функцію зовнішнього розряду 3,3 кВт для живлення обладнання.

Раніше експерти назвали нові кросовери за ціною до 20 000 доларів в Україні у 2024 році. Також ми писали, що корейський позашляховик визнаний надійнішим за Toyota 4Runner.

Китай авто електрокари ціни автомобіль електромобіль Toyota

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