Дешевий аналог Toyota Land Cruiser — новий електричний позашляховик з Китаю

Китайці випустили дешевий електричний клон Toyota Land Cruiser
Компанія Chery представила компактний електричний позашляховик iCar V23, який ззовні дуже нагадує Toyota Land Cruiser FJ40. Максимальний запас ходу електромобіля становить 501 км, а ціна починається від 13 700 доларів.
Про це повідомив Car News China.
Габарити й інтер’єр
Автомобіль має компактні розміри: 4220 мм (Д), 1915 мм (Ш), 1845 мм (В) з колісною базою 2735 мм. Практичні характеристики, такі як кути наближення до 43° і з’їзду до 41° з дорожнім просвітом 210 мм, підкреслюють його позашляхові можливості.
Інтер’єр виконано в біло-чорному кольорі з прямими лініями та круглими ручками. Центральний 15,4-дюймовий сенсорний екран підтримує CarPlay та пропонує розширені функції мультимедіа.
Практичність забезпечується завдяки конфігурації сидінь 2×2 та складаним заднім сидінням, що створюють до 744 літрів вантажного простору. Передні сидіння регулюються електроприводом, а аудіосистема з 7 динаміками підвищує комфорт.
iCar V23 має 24 модульних інтерфейси. Системи допомоги водієві, засновані на чіпах Horizon Robotics та Texas Instruments, включають навігацію, аварійне утримання в смузі та автоматичне паркування.
Три доступні комплектації
- Youth Edition (задній привід) — потужність 134 к.с., запас ходу 301 км.
- RWD (задній привід) — потужність 134 к.с., запас ходу 401 км.
- AWD (повний привід) — 211 к.с., запас ходу 501 км.
Модель з повним приводом розганяється до 100 км/год за 7,5 секунд, підтримує швидку зарядку та має функцію зовнішнього розряду 3,3 кВт для живлення обладнання.
Раніше експерти назвали нові кросовери за ціною до 20 000 доларів в Україні у 2024 році. Також ми писали, що корейський позашляховик визнаний надійнішим за Toyota 4Runner.
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