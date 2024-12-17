Бюджетні кросовери в Україні 2024 — пропозиції до 20 000 доларів

Hyundai Venue. Фото: caranddriver.com

Кросовери стали одними з найпопулярніших автомобілів серед українців завдяки їхній універсальності, комфорту та високому кліренсу, що робить їх придатними для різних дорожніх умов. При цьому пропонується низка нових бюджетних моделей, позаяк споживачі продовжать шукати компроміс між доступністю, функціональністю та якістю.

Про це написав SUV News.

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Фото: guideautoweb.com

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