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Нові кросовери за ціною до 20 000 доларів в Україні 2024 року

17 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Бюджетні кросовери в Україні 2024 — пропозиції до 20 000 доларів
Hyundai Venue. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Кросовери стали одними з найпопулярніших автомобілів серед українців завдяки їхній універсальності, комфорту та високому кліренсу, що робить їх придатними для різних дорожніх умов. При цьому пропонується низка нових бюджетних моделей, позаяк споживачі продовжать шукати компроміс між доступністю, функціональністю та якістю.

Про це написав SUV News.

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Авто отримало 1,5-літровий мотор на 106 к.с., що працює в парі з 5-ступеневою механікою або варіатором. Розміри цього компактного кросовера ідеально пристосовані до міських умов, а яскравий дизайн авто підкреслюють особистість його власника.

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