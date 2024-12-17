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Новые кроссоверы по цене до 20 000 долларов в Украине в 2024 году

17 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Бюджетные кроссоверы в Украине 2024 — предложения до 20 000 долларов.
Hyundai Venue. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Кроссоверы стали одними из самых популярных автомобилей среди украинцев благодаря их универсальности, комфорту и высокому клиренсу, что делает их пригодными для разных дорожных условий. При этом предлагается ряд новых бюджетных моделей, поскольку потребители продолжат искать компромисс между доступностью, функциональностью и качеством.

Об этом написал SUV News.

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Автомобиль получил 1,5-литровый мотор на 106 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Размеры этого компактного кроссовера идеально приспособлены к городским условиям, а яркий дизайн автомобиля подчеркивают личность его владельца.

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Субкомпактный кроссовер подходит как для городской езды, так и для легких загородных прогулок. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 115 л.с. и имеет большой багажник объемом 392 литра. Владельцы подчеркивают удобный и эргономичный интерьер автомобиля.

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Новинка 2024 года для украинского рынка, уже успевшая завоевать популярность в Европе. Стильный субкомпактный кроссовер имеет 1,6-литровый двигатель на 121 л.с. и мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Hyundai дает гарантию на пять лет или 100 000 км пробега.

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В 2024 году Duster оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 л.с., а также доступной системой переднего или полного привода. Добавьте к этому высокий клиренс (210 мм), экономичный расход топлива и отличное соотношение цена/качество.

Ранее эксперты назвали самые быстрые кроссоверы в 2024 году. Также мы писали о самом и наименее надежном электрическом кроссовере в 2024 году.

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