Электромобиль на холоде — шесть стратегий для сохранения запаса хода

Зарядка электрокара. Фото: freepik.com

Холодная погода влияет на запас хода и производительность любого электрокара, так как ионы медленнее протекают через элементы аккумулятора. Как получить лучшее от своего электромобиля зимой.

Об этом сообщил Electrek.

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Паркуйте электрокар в гараже

По возможности ставьте электромобиль в гараж. Его тепло поможет машине дольше удерживать заряд аккумулятора и быстрее заряжаться.

Прогрейте аккумулятор

Большинство электромобилей позволяют установить время для прогрева машины перед отправкой. Это лучшая практика для производительности.

Если вы заряжаетесь дома, держите электромобиль подключенным к сети, когда начинаете его нагревать, чтобы заряд батареи не тратился. В идеале подключите автомобиль к электросети и запустите отопительную систему на 20-30 минут перед поездкой.

Низкий заряд батареи

Когда холодно, система резервирует определенный процент емкости батареи (обычно около 15-20%) для нагрева аккумулятора. Оставайтесь в пределах 20-80% диапазона зарядки для максимальной эффективности и заряжайтесь чаще, по возможности.

Согрейте людей

Ограничьте обогрев только стороной водителя, если вы едете самостоятельно или используйте только обогреватели сидений, если они есть. Они потребляют меньше электроэнергии, чем обогрев всего салона.

Давление в колесах

Воздух в шинах сжимается, когда температура падает. Регулярно проверяйте давление в шинах, чтобы увеличить запас хода в холод. Нужно, чтобы автомобиль двигался с как можно меньшим сопротивлением.

Эко-режим

Большинство электромобилей предлагают "эко-режим", который увеличивает пробег и уменьшает потребление электричества из-за ограничения энергии, подаваемой на двигатель и обогреватели салона. В таком случае вы можете ускоряться медленнее, но это также сделает вождение более безопасным во время гололеда или снега.

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