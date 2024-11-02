Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Шість способів зберегти запас ходу електромобіля в холод arrow

Шість способів зберегти запас ходу електромобіля в холод

2 листопада 2024 18:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Електромобіль на холоді — шість стратегій для збереження запасу ходу
Заряджання електрокара. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Холодна погода впливає на запас ходу та продуктивність будь-якого електрокара, позаяк іони повільніше протікають через елементи акумулятора. Як отримати найкраще від свого електромобіля взимку.

Про це повідомив Electrek.

Читайте також:

Паркуйте електрокар у гаражі

За можливості ставте електромобіль до гаража. Його тепло допоможе машині довше тримати заряд акумулятора та швидше заряджатися.

Прогрійте акумулятор

Більшість електромобілів дозволяють встановити час для прогріву машини перед відправленням. Це найкраща практика для продуктивності.

Якщо ви заряджаєте вдома, тримайте електромобіль підключеним до мережі, коли починаєте його нагрівати, щоб заряд батареї не марнувався. В ідеалі під'єднайте автомобіль до електромережі та запустіть систему опалення на 20-30 хвилин перед поїздкою.

Низький заряд батареї

Коли холодно, система резервує певний відсоток місткості батареї (зазвичай близько 15-20%) для нагріву акумулятора. Залишайтеся в межах 20-80% діапазону зарядки для максимальної ефективності, та заряджайтеся частіше, за можливості.

Зігрійте людей

Обмежте обігрів лише стороною водія, якщо ви їдете самостійно, або використовуйте тільки обігрівачі сидінь, якщо вони є. Вони споживають менше електроенергії, ніж обігрів усього салону.

Тиск у колесах

Повітря в шинах стискається, коли температура падає. Регулярно перевіряйте тиск у шинах, щоб збільшити запас ходу в холод. Потрібно, щоб автомобіль рухався з якомога меншим опором.

Екорежим

Більшість електромобілів пропонують "екорежим", який збільшує пробіг та зменшує споживання електрики через обмеження енергії, що подається на двигун та обігрівачі салону. У такому разі ви можете прискорюватися повільніше, але це також зробить водіння безпечнішим під час ожеледиці або снігу.

Раніше ми писали, які електрокари 2024 року найбезпечніші для водія та пасажирів. Також представляли ТОП-4 електромобілів, які прослужать довше, ніж ви думаєте.

електрокари батарея електромобіль зима автомобіль авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:29 РФ почала запускати шахеди із термобаричними боєприпасами

18:13 Росіяни піднімають з дна потоплений ЗСУ "Новочеркаськ" — фото

18:05 Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти

18:04 Азовці знищили загарбників під Нью-Йорком — ефектне відео

17:39 До Землі наближається небезпечний астероїд — відома дата

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

17:36 Зима наближається — синоптики дали жорсткий прогноз на завтра

17:33 Осінь відступає — синоптики попереджають про похолодання в Одесі

17:12 В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки

17:11 Лубінець показав, в яких умовах перебувають екстрадовані особи

17:11 Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра

18:29 РФ почала запускати шахеди із термобаричними боєприпасами

18:13 Росіяни піднімають з дна потоплений ЗСУ "Новочеркаськ" — фото

18:05 Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти

18:04 Азовці знищили загарбників під Нью-Йорком — ефектне відео

17:39 До Землі наближається небезпечний астероїд — відома дата

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

17:36 Зима наближається — синоптики дали жорсткий прогноз на завтра

17:33 Осінь відступає — синоптики попереджають про похолодання в Одесі

17:12 В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки

17:11 Лубінець показав, в яких умовах перебувають екстрадовані особи

17:11 Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

24 жовтня 2024

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині