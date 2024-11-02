Електромобіль на холоді — шість стратегій для збереження запасу ходу

Заряджання електрокара. Фото: freepik.com

Холодна погода впливає на запас ходу та продуктивність будь-якого електрокара, позаяк іони повільніше протікають через елементи акумулятора. Як отримати найкраще від свого електромобіля взимку.

Про це повідомив Electrek.

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Паркуйте електрокар у гаражі

За можливості ставте електромобіль до гаража. Його тепло допоможе машині довше тримати заряд акумулятора та швидше заряджатися.

Прогрійте акумулятор

Більшість електромобілів дозволяють встановити час для прогріву машини перед відправленням. Це найкраща практика для продуктивності.

Якщо ви заряджаєте вдома, тримайте електромобіль підключеним до мережі, коли починаєте його нагрівати, щоб заряд батареї не марнувався. В ідеалі під'єднайте автомобіль до електромережі та запустіть систему опалення на 20-30 хвилин перед поїздкою.

Низький заряд батареї

Коли холодно, система резервує певний відсоток місткості батареї (зазвичай близько 15-20%) для нагріву акумулятора. Залишайтеся в межах 20-80% діапазону зарядки для максимальної ефективності, та заряджайтеся частіше, за можливості.

Зігрійте людей

Обмежте обігрів лише стороною водія, якщо ви їдете самостійно, або використовуйте тільки обігрівачі сидінь, якщо вони є. Вони споживають менше електроенергії, ніж обігрів усього салону.

Тиск у колесах

Повітря в шинах стискається, коли температура падає. Регулярно перевіряйте тиск у шинах, щоб збільшити запас ходу в холод. Потрібно, щоб автомобіль рухався з якомога меншим опором.

Екорежим

Більшість електромобілів пропонують "екорежим", який збільшує пробіг та зменшує споживання електрики через обмеження енергії, що подається на двигун та обігрівачі салону. У такому разі ви можете прискорюватися повільніше, але це також зробить водіння безпечнішим під час ожеледиці або снігу.

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