Найдешевший електрокар з найбільшим запасом ходу — вибір експертів

2025 Chevrolet Equinox EV LT FWD. Фото: chevrolet.com

Щоб вийти на широкий ринок, виробники електромобілів зрозуміли, що їхні авто повинні мати запас ходу близько 480 км та мати ціну до 40 000 доларів, щоб конкурувати з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Найдоступнішим автомобілем, який відповідає таким вимогам є електрокросовер Chevrolet Equinox EV LT FWD, який здатен проїхати на одному заряді 513 км та коштує від 33 600 доларів.

Про це написав Top Speed.

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Технічні характеристики

Chevy Equinox EV не найяскравіший та не найшвидший електромобіль, але він пропонує практичність, запас ходу та доступність, що робить його надійним вибором як для щоденного використання, так й для сімейних поїздок.

Одномоторний електрокар з одноступеневим автоматом має потужність 220 к.с. має просторий салон та забезпечує достатній багажний відсік.

Його технологічна панель приладів отримала 17,7-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, більший, ніж у Tesla. Також доступна система водіння Chevy Super Cruise без рук, що робить довгі поїздки по шосе легкими.

Час заряджання

Chevrolet Equinox EV LT FWD пропонує гнучкі варіанти зарядки. За даними виробника, із зарядкою рівня 1 авто знадобиться приблизно 24 години, з зарядкою рівня 2 (домашні пристрої) — приблизно 5-9 годин, залежно від комплектації. А швидкий зарядний пристрій постійного струму забезпечує 112 км за кожні 10 хвилин заряджання.

Бюджетні електрокари з великим запасом ходу

Nissan Ariya Venture+ — 489 км, від 41 190 доларів.

— 489 км, від 41 190 доларів. Tesla Model 3 — 584 км, від 42 490 доларів.

— 584 км, від 42 490 доларів. Hyundai Ioniq 6 SE RWD — 550 км, від 42 700 доларів.

— 550 км, від 42 700 доларів. Tesla Model Y — 542 км, 44 990 доларів.

Раніше китайці випустили дешевий електричний клон Toyota Land Cruiser FJ40. Також експерти назвали найбільш та найменш надійний електричний кросовер у 2024 році.