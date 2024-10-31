Вечные внедорожники — три недооцененных модели, на которые стоит обратить внимание

Chevrolet Tahoe. Фото: chevrolet.com

Иногда машины даже с отличными показателями качества и надежности не так заметны потребителям и остаются в тени более популярных моделей. Вот три недооцененных внедорожника и кроссовера, которые стоит учесть при выборе автомобиля.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Chevrolet Tahoe

Фото: Chevrolet

Внедорожник часто игнорируют в пользу Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban или Ford Explorer. Напрасно. По данным iSeeCars, Tahoe является седьмым внедорожником, который, скорее всего, проедет 400 000 км и больше. При надлежащем уходе и регулярном техническом обслуживании некоторые модели проходят более 480 000 км, прежде чем потребуется капитальный ремонт.

Honda Pilot

Фото: Honda

Несмотря на то, что полноразмерный кроссовер Pilot лишь на одно место отстает от Tahoe, у него в 1,9 раза больше шансов, чем у среднего транспортного средства, чтобы проехать 400 000 км. Впрочем, есть модели, преодолевшие до капитального ремонта более 640 000 км.

Toyota Highlander

Фото: caranddriver.com

Highlander не пользуется такой популярностью, как Toyota RAV4 или Sequoia, несмотря на солидный срок службы. В то же время и бензиновый, и гибридный варианты этого полноразмерного кроссовера имеют большие шансы преодолеть без проблем 400 000 км. Регулярное техническое обслуживание может помочь модели прослужить более 480 000 км до первого крупного ремонта.

Раньше мы писали, какие вечные внедорожники Toyota можно за копейки купить в США прямо сейчас. Также эксперты назвали пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году.