Вічні позашляховики — три недооцінені моделі, на які варто звернути увагу

Chevrolet Tahoe. Фото: chevrolet.com

Інколи машини навіть з відмінними показниками якості та надійності не так помітні споживачам й залишаються в тіні популярніших моделей. Ось три недооцінені позашляховик та кросовери, які варто врахувати при виборі автомобіля.

Про це написав Motor Biscuit.

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Chevrolet Tahoe

Фото: Chevrolet

Позашляховик часто ігнорують на користь Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban або Ford Explorer. Даремно. За даними iSeeCars, Tahoe є сьомим позашляховиком, який, швидше за все, проїде 400 000 км та більше. А за належного догляду та регулярного технічного обслуговування деякі моделі проходять понад 480 000 км, перш ніж знадобиться капітальний ремонт.

Honda Pilot

Фото: Honda

Попри те, що повнорозмірний кросовер Pilot лише на одне місце відстає від Tahoe, у нього в 1,9 раза більше шансів, ніж у середньостатистичного транспортного засобу, щоб проїхати 400 000 км. Втім, є моделі, які подолали до капітального ремонту понад 640 000 км.

Toyota Highlander

Фото: caranddriver.com

Highlander не має такої популярності, як Toyota RAV4 або Sequoia, попри солідний термін служби. Водночас і бензиновий, і гібридний варіанти цього повнорозмірного кросовера мають великі шанси подолати без проблем 400 000 км. Регулярне технічне обслуговування може допомогти моделі прослужити понад 480 000 км до першого великого ремонту.

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