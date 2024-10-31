Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Три недооцінені позашляховики, які служитимуть вічно arrow

Три недооцінені позашляховики, які служитимуть вічно

31 жовтня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вічні позашляховики — три недооцінені моделі, на які варто звернути увагу
Chevrolet Tahoe. Фото: chevrolet.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Інколи машини  навіть з відмінними показниками якості та надійності не так помітні споживачам й залишаються в тіні популярніших моделей. Ось три недооцінені позашляховик та кросовери, які варто врахувати при виборі автомобіля.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:

Chevrolet Tahoe

Три недооцінених позашляховики, які служитимуть вічно - фото 1
Фото: Chevrolet

Позашляховик часто ігнорують на користь Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban або Ford Explorer. Даремно. За даними iSeeCars, Tahoe є сьомим позашляховиком, який, швидше за все, проїде 400 000 км та більше. А за належного догляду та регулярного технічного обслуговування деякі моделі проходять понад 480 000 км, перш ніж знадобиться капітальний ремонт.

Honda Pilot

Три недооцінених позашляховики, які служитимуть вічно - фото 2
Фото: Honda

Попри те, що повнорозмірний кросовер Pilot лише на одне місце відстає від Tahoe, у нього в 1,9 раза більше шансів, ніж у середньостатистичного транспортного засобу, щоб проїхати 400 000 км. Втім, є моделі, які подолали до капітального ремонту понад 640 000 км.

Toyota Highlander

Три недооцінених позашляховики, які служитимуть вічно - фото 3
Фото: caranddriver.com

Highlander не має такої популярності, як Toyota RAV4 або Sequoia, попри солідний термін служби. Водночас і бензиновий, і гібридний варіанти цього повнорозмірного кросовера мають великі шанси подолати без проблем 400 000 км. Регулярне технічне обслуговування може допомогти моделі прослужити понад 480 000 км до першого великого ремонту.

Раніше ми писали, які вічні позашляховики Toyota можна за копійки купити в США прямо зараз. Також експерти назвали п'ять найненадійніших кросоверів та позашляховиків у 2024 році.

продаж авто вживані авто рейтинг автомобіль авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

20:00 Бронювання від призову — стали відомі нововведення

19:48 Зеленський вважає, що Росія буде штовхати вперед війська КНДР

19:46 Зеленський пояснив, що чекає у полоні на солдатів КНДР

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

19:29 У Полтаві пролунали вибухи — що відомо

19:15 Чи скасує Зеленський перехід на літній час — заява Стефанчука

19:14 На Личаківському кладовищі у Львові розпочалися поминальні дні

19:11 Переселенці на Одещині можуть отримати 14 тис. грн — умови

19:09 У Харкові завершили рятувальні роботи після ворожого удару

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

20:00 Бронювання від призову — стали відомі нововведення

19:48 Зеленський вважає, що Росія буде штовхати вперед війська КНДР

19:46 Зеленський пояснив, що чекає у полоні на солдатів КНДР

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

19:29 У Полтаві пролунали вибухи — що відомо

19:15 Чи скасує Зеленський перехід на літній час — заява Стефанчука

19:14 На Личаківському кладовищі у Львові розпочалися поминальні дні

19:11 Переселенці на Одещині можуть отримати 14 тис. грн — умови

19:09 У Харкові завершили рятувальні роботи після ворожого удару

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні