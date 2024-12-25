Лучшее новое авто по цене до 25 000 долларов — выбор экспертов

Лучший новый автомобиль до 25 000 долларов на 2025 год
Сегодня средняя цена нового автомобиля составляет 47 218 долларов. Однако для покупателей с ограниченным бюджетом до сих пор есть хорошие предложения на 2025 год стоимостью ниже 25 000 долларов.
Об этом написал Hot Cars.
Chevrolet Trax
- Цена 21 495 долларов
Chevy штурмом взял сегмент компактных кроссоверов, выпустив Trax в 2024 году. Агрессивный внешний вид в сочетании с низкими ценами дал ему хороший старт.
Переднеприводный автомобиль получил 1,2-литровый рядный турбодвигатель мощностью 137 л.с., работающий с 6-ступенчатым автоматом.
Специалисты Hot Cars поставили кроссовер на первое место из-за его расхода топлива на уровне 7,84 л на 100 км в комбинированном цикле, более 1529 л грузового пространства, светодиодные фары, 9-дюймовый сенсорный экран и интегрированное беспроводное отражение смартфона.
Авто 2025 года по цене до 25 000 долларов
- Kia Soul — 21 665 долларов
- Hyundai Venue — 22 000 долларов
- Nissan Sentra — 22 730 долларов
- Nissan Kicks — 22 970 долларов
- Hyundai Elantra — 23 025 долларов
- Kia K4 — 23 145 долларов
- Volkswagen Jetta — 23 220 долларов
- Buick Envista — 23 495 долларов
- Toyota Corolla — 24 000 долларов
- Chevrolet Trailblazer — 24 395 долларов
- Subaru Impreza — 24 500 долларов
Ранее американские эксперты назвали лучший внедорожник 2024 года. Также мы писали, почему Toyota существенно снижает цену на популярный кроссовер.
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