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Лучший новый автомобиль до 25 000 долларов на 2025 год

25 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Лучшее новое авто по цене до 25 000 долларов — выбор экспертов
2025 Chevrolet Trax.
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Сегодня средняя цена нового автомобиля составляет 47 218 долларов. Однако для покупателей с ограниченным бюджетом до сих пор есть хорошие предложения на 2025 год стоимостью ниже 25 000 долларов.

Об этом написал Hot Cars.

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Chevrolet Trax

Лучший новый автомобиль до 25 000 долларов на 2025 год - фото 1
Фото: carbuzz.com
  • Цена 21 495 долларов

Chevy штурмом взял сегмент компактных кроссоверов, выпустив Trax в 2024 году. Агрессивный внешний вид в сочетании с низкими ценами дал ему хороший старт.

Переднеприводный автомобиль получил 1,2-литровый рядный турбодвигатель мощностью 137 л.с., работающий с 6-ступенчатым автоматом.

Специалисты Hot Cars поставили кроссовер на первое место из-за его расхода топлива на уровне 7,84 л на 100 км в комбинированном цикле, более 1529 л грузового пространства, светодиодные фары, 9-дюймовый сенсорный экран и интегрированное беспроводное отражение смартфона.

Авто 2025 года по цене до 25 000 долларов

  1. Kia Soul — 21 665 долларов
  2. Hyundai Venue — 22 000 долларов
  3. Nissan Sentra — 22 730 долларов
  4. Nissan Kicks — 22 970 долларов
  5. Hyundai Elantra — 23 025 долларов
  6. Kia K4 — 23 145 долларов
  7. Volkswagen Jetta — 23 220 долларов
  8. Buick Envista — 23 495 долларов
  9. Toyota Corolla — 24 000 долларов
  10. Chevrolet Trailblazer — 24 395 долларов
  11. Subaru Impreza — 24 500 долларов

Ранее американские эксперты назвали лучший внедорожник 2024 года. Также мы писали, почему Toyota существенно снижает цену на популярный кроссовер.

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07:21 Пособие на погребение погибшего воина — какие нужны документы

07:01 ПриватБанк предупредил, кому необходимо перевыпустить карту

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