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Найкращий новий автомобіль до 25 000 доларів на 2025 рік

25 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найкраще нове авто за ціною до 25 000 доларів — вибір експертів
2025 Chevrolet Trax. Фото: chevroletofmerced.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Сьогодні середня ціна нового автомобіля становить 47 218 доларів. Однак для покупців з обмеженим бюджетом досі є гарні пропозиції на 2025 рік вартістю нижче 25 000 доларів.

Про це написав Hot Cars.

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Chevrolet Trax

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Фото: carbuzz.com
  • Ціна 21 495 доларів

Chevy штурмом взяв сегмент компактних кросоверів, випустивши Trax у 2024 році. Агресивний зовнішній вигляд у поєднанні з низькими цінами дав йому хороший старт.

Передньопривідний автомобіль отримав 1,2-літровий рядний турбодвигун потужністю 137 к.с., який працює з 6-ступеневим автоматом.

Фахівці Hot Cars поставили кросовер на перше місце через його витрати палива на рівні 7,84 л на 100 км у комбінованому циклі, понад 1529 л вантажного простору, світлодіодні фари, 9-дюймовий сенсорний екран та бездротове інтегроване віддзеркалення смартфону.

Авто 2025 року за ціною до 25 000 доларів

  1. Kia Soul — 21 665 доларів
  2. Hyundai Venue — 22 000 доларів
  3. Nissan Sentra — 22 730 доларів
  4. Nissan Kicks — 22 970 доларів
  5. Hyundai Elantra — 23 025 доларів
  6. Kia K4 — 23 145 доларів
  7. Volkswagen Jetta — 23 220 доларів
  8. Buick Envista — 23 495 доларів
  9. Toyota Corolla — 24 000 доларів
  10. Chevrolet Trailblazer — 24 395 доларів
  11. Subaru Impreza — 24 500 доларів

Раніше американські експерти назвали найкращий позашляховик 2024 року. Також ми писали, чому Toyota суттєво знижує ціну на популярний кросовер.

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08:07 Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 Обстріл України — окупанти атакують енергетику

08:02 На Хмельниччині мобілізували заброньованого — вирок суду

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