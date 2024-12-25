Найкраще нове авто за ціною до 25 000 доларів — вибір експертів

2025 Chevrolet Trax. Фото: chevroletofmerced.com

Сьогодні середня ціна нового автомобіля становить 47 218 доларів. Однак для покупців з обмеженим бюджетом досі є гарні пропозиції на 2025 рік вартістю нижче 25 000 доларів.

Про це написав Hot Cars.

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Chevrolet Trax

Фото: carbuzz.com

Ціна 21 495 доларів

Chevy штурмом взяв сегмент компактних кросоверів, випустивши Trax у 2024 році. Агресивний зовнішній вигляд у поєднанні з низькими цінами дав йому хороший старт.

Передньопривідний автомобіль отримав 1,2-літровий рядний турбодвигун потужністю 137 к.с., який працює з 6-ступеневим автоматом.

Фахівці Hot Cars поставили кросовер на перше місце через його витрати палива на рівні 7,84 л на 100 км у комбінованому циклі, понад 1529 л вантажного простору, світлодіодні фари, 9-дюймовий сенсорний екран та бездротове інтегроване віддзеркалення смартфону.

Авто 2025 року за ціною до 25 000 доларів

Kia Soul — 21 665 доларів Hyundai Venue — 22 000 доларів Nissan Sentra — 22 730 доларів Nissan Kicks — 22 970 доларів Hyundai Elantra — 23 025 доларів Kia K4 — 23 145 доларів Volkswagen Jetta — 23 220 доларів Buick Envista — 23 495 доларів Toyota Corolla — 24 000 доларів Chevrolet Trailblazer — 24 395 доларів Subaru Impreza — 24 500 доларів

Раніше американські експерти назвали найкращий позашляховик 2024 року. Також ми писали, чому Toyota суттєво знижує ціну на популярний кросовер.