Найкращий позашляховик 2024 року за версією Motor1.

Lexus GX550. Фото: caranddriver.com

Потужний, комфортний та відмінний з усіх боків, новий Lexus GX550 — це довгоочікуваний розкішний Land Cruiser. На думку експертів Motor1, це не просто найкращий SUV 2024 року, а, можливо, найкращий позашляховик усіх часів.

Про це написано на сайті видання.

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Дизайн

Автомобіль, орієнтований на бездоріжжя, міг би виграти конкурс лише за зовнішніми ознаками. Lexus давно мучить свої позашляховики жахливими веретеноподібними решітками. В новому GX. веретеноподібний дизайн досі присутній, але його модернізували до величної панелі, яка має гарний вигляд, але й не надто кричуща.

Салон

Замість того, щоб помістити всі елементи керування на сенсорний екран, Lexus серйозно продумав інтер’єр GX, який насичений справжніми тактильними кнопками. Кожен елемент керування легко знайти та використовувати. Водночас сенсорний екран чуйний та легкий у навігації.

Силова установка

3,4-літровий твін-турбо V6 працює плавно та ненав’язливо, видає 349 к.с. та 649 Нм крутного моменту. Цього достатньо, щоб цей позашляховик вагою 2574 кг легко та швидко рухався по шосе.

Ціна

Продають GX від 65 285 доларів, що дешевше, ніж у багатьох конкурентів.

Залежно від уподобань, можна вибрати оздоблення, орієнтоване на розкіш, з функціями масажних сидінь та 22-дюймові колеса, або піти на бездоріжжя та вибрати оздоблення зі спеціалізованою технологією для повзання по скелях зі всюдихідними шинами. Це універсальне авто може робити майже все, та їхати куди завгодно.

В Україні базова версія позашляховика Overland коштує 4 124 469 грн, а топова комплектація Luxury+Pano обійдеться від 4 390 713 грн.

Раніше ми писали про три найдорожчі моделі Lexus у 2024 році. Також експерти назвали ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями.