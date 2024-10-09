Новий Lexus GX 550 в Україні — особливості та ціни

В Україні стартують продажі позашляховика Lexus GX — комплектації та ціни
9 жовтня 2024 07:35
Lexus GX 550. Фото: lexus.ua
В Україні з'явився новий потужний рамний позашляховик Lexus GX 550 третього покоління. Ця модель стала більшою, отримала сучасний дизайн та новітні технології.
Про це повідомив офіційний сайт Lexus в Україні.
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Дизайн та розміри
- Довжина нового Lexus GX 550 наближається до 5 метрів.
- Зовні автомобіль став більш кутастим, що надає йому агресивнішого вигляду.
Двигун та трансмісія
- 3,5-літровий V6 твін-турбо, здатний видавати до 354 к.с. в парі з 10-ступеневою автоматичною трансмісією, що забезпечує плавний й ефективний розгін.
- Повний привід доповнений знижувальною передачею, що робить автомобіль відмінним вибором для позашляхових випробувань.
Базова комплектація Overland
- 18-дюймові позашляхові шини.
- Блокування заднього диференціала.
- Режими для бездоріжжя та відключення стабілізаторів.
- Двозонний клімат-контроль.
- Система повного електропакету та акустику з 10 динаміками.
- Паркувальний автопілот та камери кругового огляду.
- Навігація та адаптивний круїз-контроль.
- Комфортні опції (підігрів усіх сидінь і керма, вентиляція передніх крісел).
Топова комплектація Luxury+Pano (з додатковою розкішшю)
- Оздоблення дорогими матеріалами, зокрема шкірою.
- Проєкція інформації на лобове скло.
- Панорамний дах.
- Аудіосистема Mark Levinson з 21 динаміком.
Ціна
- Базова версія Overland: 4 124 469 грн.
- Топова комплектація Luxury+Pano: від 4 390 713 грн.
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