Новий Lexus GX 550 в Україні — особливості та ціни

Lexus GX 550. Фото: lexus.ua

В Україні з'явився новий потужний рамний позашляховик Lexus GX 550 третього покоління. Ця модель стала більшою, отримала сучасний дизайн та новітні технології.

Про це повідомив офіційний сайт Lexus в Україні.

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Дизайн та розміри

Довжина нового Lexus GX 550 наближається до 5 метрів.

Зовні автомобіль став більш кутастим, що надає йому агресивнішого вигляду.

Двигун та трансмісія

3,5-літровий V6 твін-турбо, здатний видавати до 354 к.с. в парі з 10-ступеневою автоматичною трансмісією, що забезпечує плавний й ефективний розгін.

Повний привід доповнений знижувальною передачею, що робить автомобіль відмінним вибором для позашляхових випробувань.

Фото: lexus.ua

Базова комплектація Overland

18-дюймові позашляхові шини.

Блокування заднього диференціала.

Режими для бездоріжжя та відключення стабілізаторів.

Двозонний клімат-контроль.

Система повного електропакету та акустику з 10 динаміками.

Паркувальний автопілот та камери кругового огляду.

Навігація та адаптивний круїз-контроль.

Комфортні опції (підігрів усіх сидінь і керма, вентиляція передніх крісел).

Топова комплектація Luxury+Pano (з додатковою розкішшю)

Оздоблення дорогими матеріалами, зокрема шкірою.

Проєкція інформації на лобове скло.

Панорамний дах.

Аудіосистема Mark Levinson з 21 динаміком.

Ціна

Базова версія Overland: 4 124 469 грн.

Топова комплектація Luxury+Pano: від 4 390 713 грн.

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