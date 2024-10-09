Новый Lexus GX 550 в Украине — особенности и цены

Lexus GX 550. Фото: lexus.ua

В Украине появился новый мощный внедорожник Lexus GX 550 третьего поколения. Эта модель стала больше, получила современный дизайн и новейшие технологии.

Об этом сообщил официальный сайт Lexus в Украине.

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Дизайн и размеры

Длина нового Lexus GX 550 приближается к 5 метрам.

Внешне автомобиль стал более угловатым, что придает ему более агрессивный вид.

Двигатель и трансмиссия

3,5-литровый V6 твин-турбо, способный выдавать до 354 л.с. в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивающей плавный и эффективный разгон.

Полный привод дополнен понижающей передачей, что делает автомобиль отличным выбором для внедорожных испытаний.

Фото: lexus.ua

Базовая комплектация Overland

18-дюймовые внедорожные шины.

Блокировка заднего дифференциала.

Режимы для бездорожья и отключения стабилизаторов.

Двухзонный климат-контроль.

Система полного электропакета и акустика с 10 динамиками.

Парковочный автопилот и камеры кругового обзора.

Навигация и адаптивный круиз-контроль.

Комфортные опции (подогрев всех сидений и руля, вентиляция передних кресел).

Топовая комплектация Luxury+Pano (с дополнительной роскошью)

Отделка дорогостоящими материалами, в частности кожей.

Проекция информации на лобовое стекло.

Панорамная крыша.

Аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком.

Цена

Базовая версия Overland: 4 124 469 грн.

Топовая комплектация Luxury+Pano: от 4 390 713 грн.

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