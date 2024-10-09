Новый Lexus GX 550 в Украине — особенности и цены

В Украине стартуют продажи внедорожника Lexus GX — комплектации и цены
9 октября 2024 07:35
Lexus GX 550. Фото: lexus.ua
В Украине появился новый мощный внедорожник Lexus GX 550 третьего поколения. Эта модель стала больше, получила современный дизайн и новейшие технологии.
Об этом сообщил официальный сайт Lexus в Украине.
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Дизайн и размеры
- Длина нового Lexus GX 550 приближается к 5 метрам.
- Внешне автомобиль стал более угловатым, что придает ему более агрессивный вид.
Двигатель и трансмиссия
- 3,5-литровый V6 твин-турбо, способный выдавать до 354 л.с. в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивающей плавный и эффективный разгон.
- Полный привод дополнен понижающей передачей, что делает автомобиль отличным выбором для внедорожных испытаний.
Базовая комплектация Overland
- 18-дюймовые внедорожные шины.
- Блокировка заднего дифференциала.
- Режимы для бездорожья и отключения стабилизаторов.
- Двухзонный климат-контроль.
- Система полного электропакета и акустика с 10 динамиками.
- Парковочный автопилот и камеры кругового обзора.
- Навигация и адаптивный круиз-контроль.
- Комфортные опции (подогрев всех сидений и руля, вентиляция передних кресел).
Топовая комплектация Luxury+Pano (с дополнительной роскошью)
- Отделка дорогостоящими материалами, в частности кожей.
- Проекция информации на лобовое стекло.
- Панорамная крыша.
- Аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком.
Цена
- Базовая версия Overland: 4 124 469 грн.
- Топовая комплектация Luxury+Pano: от 4 390 713 грн.
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