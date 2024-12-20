Лучший внедорожник 2024 года по версии Motor1.

Lexus GX550. Фото: caranddriver.com

Мощный, комфортный и отличный во всех отношениях, новый Lexus GX550 — это долгожданный роскошный Land Cruiser. По мнению экспертов Motor1, это не просто лучший SUV 2024 года, а возможно лучший внедорожник всех времен.

Об этом написано на сайте издания.

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Дизайн

Автомобиль, ориентированный на бездорожье, мог бы выиграть конкурс только по внешним признакам. Lexus давно мучает свои внедорожники ужасающими веретеноподобными решетками. В новом GX. веретенообразный дизайн до сих пор присутствует, но его модернизировали до величественной панели, которая выглядит красиво, но и не слишком кричащей.

Салон

Вместо того чтобы поместить все элементы управления на сенсорный экран, Lexus серьезно продумал интерьер GX, который насыщен настоящими тактильными кнопками. Каждый элемент управления легко найти и использовать. В то же время сенсорный экран отзывчив и легок в навигации.

Силовая установка

3,4-литровый твин-турбо V6 работает плавно и ненавязчиво, выдает 349 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы этот внедорожник весом 2574 кг легко и быстро двигался по шоссе.

Цена

Продают GX от 65 285 долларов, что дешевле, чем у многих конкурентов.

В зависимости от предпочтений можно выбрать отделку, ориентированную на роскошь, с функциями массажных сидений, и 22-дюймовые колеса, или пойти на бездорожье и выбрать отделку со специализированной технологией для ползания по скалам с вездеходными шинами. Это универсальное авто может делать почти все и ехать куда угодно.

В Украине базовая версия внедорожника Overland стоит 4 124 469 грн, а топовая комплектация Luxury+Pano обойдется от 4 390 713 грн.

Ранее мы писали о трех самых дорогих моделях Lexus в 2024 году. Также эксперты назвали ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями.