Лучший внедорожник 2024 года по версии Motor1.

Американские эксперты назвали лучший внедорожник 2024 года
Мощный, комфортный и отличный во всех отношениях, новый Lexus GX550 — это долгожданный роскошный Land Cruiser. По мнению экспертов Motor1, это не просто лучший SUV 2024 года, а возможно лучший внедорожник всех времен.
Об этом написано на сайте издания.
Дизайн
Автомобиль, ориентированный на бездорожье, мог бы выиграть конкурс только по внешним признакам. Lexus давно мучает свои внедорожники ужасающими веретеноподобными решетками. В новом GX. веретенообразный дизайн до сих пор присутствует, но его модернизировали до величественной панели, которая выглядит красиво, но и не слишком кричащей.
Салон
Вместо того чтобы поместить все элементы управления на сенсорный экран, Lexus серьезно продумал интерьер GX, который насыщен настоящими тактильными кнопками. Каждый элемент управления легко найти и использовать. В то же время сенсорный экран отзывчив и легок в навигации.
Силовая установка
3,4-литровый твин-турбо V6 работает плавно и ненавязчиво, выдает 349 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы этот внедорожник весом 2574 кг легко и быстро двигался по шоссе.
Цена
Продают GX от 65 285 долларов, что дешевле, чем у многих конкурентов.
В зависимости от предпочтений можно выбрать отделку, ориентированную на роскошь, с функциями массажных сидений, и 22-дюймовые колеса, или пойти на бездорожье и выбрать отделку со специализированной технологией для ползания по скалам с вездеходными шинами. Это универсальное авто может делать почти все и ехать куда угодно.
В Украине базовая версия внедорожника Overland стоит 4 124 469 грн, а топовая комплектация Luxury+Pano обойдется от 4 390 713 грн.
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