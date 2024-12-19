Чому Toyota суттєво знизила ціну на свій популярний кросовер

2025 Toyota bZ4X. Фото: motortrend.com

Toyota оголосила, що ціна електричний кросовер bZ4X 2025 модельного року стартуватиме від 37 070 доларів США, що на 6 000 доларів менше, ніж попередня версія авто. Зниження цін відбулося незабаром після того, як Lexus RZ подешевшав більш як на 11 000 доларів.

Про це повідомив Cars Coops.

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Ціни конкурентів

Попри уцінку, Toyota bZ4X в базовій комплектації XLE все ще коштує дорожче за Chevrolet Equinox EV, вартість якого починається від 33 600 доларів.

При цьому Equinox має запас ходу 513 км, тоді як найефективніша версія bZ4X здатна проїхати на одному заряді лише 406 км.

Оновлення bZ4X

Найпопулярніша комплектація Limited починається від 41 800 доларів зі знижкою на 5380 доларів. Покупці знайдуть три нові пристрої допомоги водієві, найпомітніший з яких — система їзди в заторах, яка дозволяє автомобілісту працювати без рук на швидкостях до 40 км/год на автострадах з контрольованим доступом.

Ще одна велика зміна 2025 року — нове видання комплектації Nightshade Edition, яка заснована на XLE з повним приводом. Його ціна починається від 40 420 доларів. Модель має чорні значки, чорні дверні ручки, чорний спойлер, 20-дюймові диски з чорним покриттям та шкіряне кермо.

Лінійка силових агрегатів

Варіанти з переднім приводом мають акумулятор місткістю 71,4 кВт-год, який живить електродвигун потужністю 201 к.с. Повнопривідні моделі мають трохи більшу батарею 72,8 кВт·год та систему з двома двигунами, що виробляють загальну потужність 214 к.с.

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