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Чому Toyota вже не найнадійніший автовиробник

16 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому Toyota більше не лідирує в рейтингах надійності
2024 Lexus LX. Фото: Lexus
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Цього року Subaru піднялася на вершину рейтингу найнадійніших брендів, витіснивши Lexus та Toyota, які раніше мінялися першими позиціями протягом багатьох років. Це не означає, що люди, які купують автомобілі Toyota, отримають погані машини, просто кілька останніх моделей японського гіганта не були найкращими.

Про це написав Motor Biscuit.

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  • Toyota Tundra

Версії пікапа 2022–2023 років мали проблеми з двигуном (стукіт, втрата потужності, відсутність запуску). Автомобілі були відкликані, в дилерських центрах їх безплатно відремонтували, але репутація Toyota все одно постраждала.

На жаль, проблеми з двигуном має й Toyota Tundra 2024 року. Примітно, що в оливі було знайдено металеве сміття зіпсованих двигунів V6, що в деяких випадках спричиняло ламання моторів.

  • Toyota Tacoma

Дефекти коробки передач є важливою причиною, чому будь-яка марка автомобіля може мати проблеми з надійністю. На жаль, це стосується Toyota Tacoma 2024 року. Автовиробнику довелося замінити деякі 8-ступеневі коробки. Модель Toyota Tacoma 2023 року також має проблеми з трансмісією. Декілька власників повідомили про ковзання передач, витоки та загальне грубе перемикання передач.

  • Lexus LX

Моделі 2022-2023 років мають проблеми з двигуном (стуки, труднощі із запуском тощо). Існує значна кількість відкликань автомобіля через це. А модель 2024 року, на жаль, має відкликання через проблеми з трансмісією. 

Раніше механіки назвали прикрий дефект Toyota Tacoma, який дуже дорогий у ремонті. Також ми писали, яка модель Toyota знову стала кращою у світі у 2024 році.

рейтинг авто проблеми автомобіль Toyota

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