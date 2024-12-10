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Toyota лише третя — найнадійніші марки авто 2024 року

10 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найнадійніші автобренди 2024 року — чому Toyota лише на третьому місці
Перша четвірка рейтингу: Subaru, Lexus, Toyota, Honda. Фото: autocar.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Автомобіль може стати головним болем у довгостроковій перспективі, особливо якщо ціни на нові машини в середньому перевищують 48 000 доларів. Щоб не витрачати час та гроші на ремонти варто шукати надійну модель, яка відповідає потребам її власника.

Рейтинг надійності брендів на основі відгуків споживачів склав Consumer Reports.

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Subaru піднялася на вершину рейтингу брендів, витіснивши Lexus та Toyota, які мінялися першими позиціями протягом багатьох років.

З семи моделей Subaru дві — Forester та Impreza — мають оцінки надійності значно вище середнього, а Crosstrek, Legacy, Outback та Ascent — вище середнього та середнього.

Цього року нижчі за середні оцінки надійності пікапів Tacoma та Tundra, а також електромобіля bZ4X, погіршили загальний рейтинг Toyota. Цікаво, що єдиною моделлю Subaru з надійністю нижче середнього є Solterra EV — версія Toyota bZ4X.

Lexus та Toyota посідають друге й третє місця. Чотири моделі Lexus отримали оцінки вище середнього, а три — середні. Toyota має чотири моделі, які отримали оцінки значно вище середнього, сім — вище середнього і п’ять — середні.

"Дуже важливо також переглянути показники конкретних моделей, адже навіть у найкращих компаніях можуть бути значні відмінності в надійності", — зазначив старший директор з тестування автомобілів Consumer Reports Джейк Фішер.

Цього року три моделі Honda, яка посіла четверте місце в рейтингу, отримали вищу середню оцінку, а сім — середні. Acura — розкішний суббренд Honda — замкнув першу п’ятірку з однією моделлю вище середнього рівня та однією моделлю середнього рівня.

Рейтинг надійності автомобілів 2024

  1. Subaru: 68 балів зі 100
  2. Lexus: 65/100
  3. Toyota: 62/100
  4. Honda: 59/100
  5. Acura: 55/100
  6. Mazda: 55/100
  7. Audi: 54/100
  8. BMW: 53/100
  9. Kia: 51/100
  10. Hyundai: 50/100
  11. Buick: 48/100
  12. Nissan: 48/100
  13. Ford: 44/100
  14. Genesis: 40/100
  15. Volvo: 38/100
  16. Chevrolet: 37/100
  17. Tesla: 36/100
  18. Volkswagen: 34/100
  19. Jeep 33/100
  20. GMC 33/100
  21. Cadillac 27/100
  22. Rivian 14/100

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рейтинг авто автомобіль відомі бренди Honda Toyota

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