Найнадійніші автобренди 2024 року — чому Toyota лише на третьому місці

Перша четвірка рейтингу: Subaru, Lexus, Toyota, Honda. Фото: autocar.co.uk

Автомобіль може стати головним болем у довгостроковій перспективі, особливо якщо ціни на нові машини в середньому перевищують 48 000 доларів. Щоб не витрачати час та гроші на ремонти варто шукати надійну модель, яка відповідає потребам її власника.

Рейтинг надійності брендів на основі відгуків споживачів склав Consumer Reports.

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Лідери рейтингу

Subaru піднялася на вершину рейтингу брендів, витіснивши Lexus та Toyota, які мінялися першими позиціями протягом багатьох років.

З семи моделей Subaru дві — Forester та Impreza — мають оцінки надійності значно вище середнього, а Crosstrek, Legacy, Outback та Ascent — вище середнього та середнього.

Цього року нижчі за середні оцінки надійності пікапів Tacoma та Tundra, а також електромобіля bZ4X, погіршили загальний рейтинг Toyota. Цікаво, що єдиною моделлю Subaru з надійністю нижче середнього є Solterra EV — версія Toyota bZ4X.

Lexus та Toyota посідають друге й третє місця. Чотири моделі Lexus отримали оцінки вище середнього, а три — середні. Toyota має чотири моделі, які отримали оцінки значно вище середнього, сім — вище середнього і п’ять — середні.

"Дуже важливо також переглянути показники конкретних моделей, адже навіть у найкращих компаніях можуть бути значні відмінності в надійності", — зазначив старший директор з тестування автомобілів Consumer Reports Джейк Фішер.

Цього року три моделі Honda, яка посіла четверте місце в рейтингу, отримали вищу середню оцінку, а сім — середні. Acura — розкішний суббренд Honda — замкнув першу п’ятірку з однією моделлю вище середнього рівня та однією моделлю середнього рівня.

Рейтинг надійності автомобілів 2024

Subaru: 68 балів зі 100 Lexus: 65/100 Toyota: 62/100 Honda: 59/100 Acura: 55/100 Mazda: 55/100 Audi: 54/100 BMW: 53/100 Kia: 51/100 Hyundai: 50/100 Buick: 48/100 Nissan: 48/100 Ford: 44/100 Genesis: 40/100 Volvo: 38/100 Chevrolet: 37/100 Tesla: 36/100 Volkswagen: 34/100 Jeep 33/100 GMC 33/100 Cadillac 27/100 Rivian 14/100

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