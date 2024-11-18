Найкращі вживані бюджетні кросовери 2024 року — три моделі варті довіри

2018 Subaru Forester. Фото: lpaventure.com

Компактні кросовери в останні роки набули шаленої популярності серед автолюбителів. Фахівці iSeeCars проаналізували 12 000 000 транспортних засобів, щоб виявити найнадійніші моделі з найкращими показниками безпеки та амортизації за п’ять років.

Про це написав Motor Biscuit.

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2018 Subaru Forester

Фото: Subaru

Автомобіль отримав оцінку надійності 8,3 з 10. Середній вживаний Forester 2018 року повинен спокійно пробігти понад 400 000 км. Модель отримала за збереження цінності 8,4/10 та високий показник безпеки 9/10.

2020 Ford Escape

Фото: edmunds.com

Модель отримала оцінку надійності 8,2/10. Очікується, що середній Escape 2020 року прослужить до понад 400 000 км пробігу. Автомобіль отримав за збереження цінності 7,6/10 та максимальну оцінку безпеки 10/10.

2020 Mitsubishi Outlander

Фото: Mitsubishi

Надійність моделі становить 8,1/10. Очікується, що середньої моделі Outlander 2020 вистачить до понад 480 000 км пробігу. Авто отримало високі бали за збереження цінності 7,7/10 та безпеки 8,4/10.

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