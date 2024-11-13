Десять вживаних авто, які за надійністю перевершують нові

Toyota Sequoia. Фото: caranddriver.com

Більшість сучасних транспортних засобів помирають, не досягнувши пробігу 320 000 км, тому що їхні власники не дотримуються графіків технічного обслуговування. Але деякі авто створені, щоб довго служити, тому, коли йдеться про вживані машини, варто взяти до уваги аналіз iSeeCars понад двох мільйонів автомобілів, випущених за 10 з останніх 20 модельних років.

Про це написав GOBankingRates.

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Toyota Sequoia

Має потенційний термін служби 477 185 км. Яке б дослідження не подивитися — Consumer Reports або iSeeCars — ця модель скрізь домінуватиме в рейтингу надійності.

Toyota Land Cruiser

Потенційний термін служби моделі становить 450 996 км. Land Cruiser відомий своєю довговічністю, тому придбання вживаної моделі з пробігом від 160 000 до 320 000 км не має відлякувати жодного потенційного покупця.

Chevrolet Suburban

З потенціалом пробігу понад 426 476 км автомобіль є одним з позашляховиків з найдовшим терміном експлуатації, надійнішим за своїх конкурентів Ford Expedition, Dodge Durango та Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra

Повнорозмірний пікап гарантовано пробіжіть щонайменше 412 027 км. Вантажівки, які піддаються інтенсивній експлуатації, ймовірно, матимуть структурні чи механічні проблеми, коли вони досягають високих показників одометра, але це не стосується Tundra.

GMC Yukon XL

Посідаючи п’яте місце в рейтингу iSeeCars найкращих автомобілів із найбільшим потенційним терміном служби, Yukon XL може легко прослужити два десятиліття. Щонайменше він здолає 406 134 км.

GMC Yukon XL. Фото: edmunds.com

Toyota Prius

Потенційний термін служби гібрида становить 403 303 км. Consumer Reports вважає Prius №1 серед усіх компактних автомобілів за надійністю, ціною та задоволеністю клієнтів.

Chevrolet Tahoe

Модель переживе багатьох своїх конкурентів на кілометри життя, пробігши щонайменше 402 880 км

Honda Ridgeline

Для тих, хто хоче практичність вантажівки та продуктивність автомобіля, Ridgeline має прослужити від 400 194 км. Звичайно, за умови обережного водіння та регулярного технічного обслуговування.

Toyota Avalon

Потенційний термін служби авто становить 395 431 км. Знятий з виробництва у 2022 році, довговічний Avalon незмінно входить до списку машин з найбільшим пробігом на ринку вживаних автомобілів.

Toyota Highlander Hybrid

Середньорозмірний трирядний кросовер славиться надійністю та проїде щонайменше 394 280 км.

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