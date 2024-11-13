Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-10 вживаних авто, які дадуть фору новим машинам arrow

ТОП-10 вживаних авто, які дадуть фору новим машинам

13 листопада 2024 07:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Десять вживаних авто, які за надійністю перевершують нові
Toyota Sequoia. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Більшість сучасних транспортних засобів помирають, не досягнувши пробігу 320 000 км, тому що їхні власники не дотримуються графіків технічного обслуговування. Але деякі авто створені, щоб довго служити, тому, коли йдеться про вживані машини, варто взяти до уваги аналіз iSeeCars понад двох мільйонів автомобілів, випущених за 10 з останніх 20 модельних років.

Про це написав GOBankingRates.

Читайте також:
  • Toyota Sequoia

Має потенційний термін служби 477 185 км. Яке б дослідження не подивитися — Consumer Reports або iSeeCars — ця модель скрізь домінуватиме в рейтингу надійності.

  • Toyota Land Cruiser

Потенційний термін служби моделі становить 450 996 км. Land Cruiser відомий своєю довговічністю, тому придбання вживаної моделі з пробігом від 160 000 до 320 000 км не має відлякувати жодного потенційного покупця.

  • Chevrolet Suburban

З потенціалом пробігу понад 426 476 км автомобіль є одним з позашляховиків з найдовшим терміном експлуатації, надійнішим за своїх конкурентів Ford Expedition, Dodge Durango та Jeep Wagoneer.

  • Toyota Tundra

Повнорозмірний пікап гарантовано пробіжіть щонайменше 412 027 км. Вантажівки, які піддаються інтенсивній експлуатації, ймовірно, матимуть структурні чи механічні проблеми, коли вони досягають високих показників одометра, але це не стосується Tundra.

  • GMC Yukon XL

Посідаючи п’яте місце в рейтингу iSeeCars найкращих автомобілів із найбільшим потенційним терміном служби, Yukon XL може легко прослужити два десятиліття. Щонайменше він здолає 406 134 км.

 

ТОП-10 вживаних авто, які дадуть фору новим машинам - фото 1
GMC Yukon XL. Фото: edmunds.com
  • Toyota Prius

Потенційний термін служби гібрида становить 403 303 км. Consumer Reports вважає Prius №1 серед усіх компактних автомобілів за надійністю, ціною та задоволеністю клієнтів.

  • Chevrolet Tahoe

Модель переживе багатьох своїх конкурентів на кілометри життя, пробігши щонайменше 402 880 км

  • Honda Ridgeline

Для тих, хто хоче практичність вантажівки та продуктивність автомобіля, Ridgeline має прослужити від 400 194 км. Звичайно, за умови обережного водіння та регулярного технічного обслуговування.

  • Toyota Avalon

Потенційний термін служби авто становить 395 431 км. Знятий з виробництва у 2022 році, довговічний Avalon незмінно входить до списку машин з найбільшим пробігом на ринку вживаних автомобілів.

  • Toyota Highlander Hybrid

Середньорозмірний трирядний кросовер славиться надійністю та проїде щонайменше 394 280 км.

Раніше експерти назвали п'ять автомобілів 2025 модельного року, які служать довше, ніж усі думають. Також представляли шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду.

рейтинг вживані авто автомобіль Toyota авто Honda

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

08:35 Трамп обрав ведучого Fox News на посаду очільника Пентагону

Новина з відео

08:30 Як продовжити відстрочку від мобілізації — інструкція від ТЦК

08:29 Збираються в метро — як кияни перечікують повітряну тривогу

08:27 У Пентагоні назвали суму, яка залишилась на допомогу Україні

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

08:25 Юнакам 16 років дають формуляр згоди на військову службу — що це

08:23 У Чорнобильській зоні відчуження висадили 70 га нового лісу

08:14 Росія не має достатньо сил для перелому на Курщині, — ISW

08:07 Трамп призначив Ілона Маска на важливу посаду — що відомо

08:02 Чоловік отримав штраф за неоновлення даних — що вирішив суд

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

08:35 Трамп обрав ведучого Fox News на посаду очільника Пентагону

Новина з відео

08:30 Як продовжити відстрочку від мобілізації — інструкція від ТЦК

08:29 Збираються в метро — як кияни перечікують повітряну тривогу

08:27 У Пентагоні назвали суму, яка залишилась на допомогу Україні

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

08:25 Юнакам 16 років дають формуляр згоди на військову службу — що це

08:23 У Чорнобильській зоні відчуження висадили 70 га нового лісу

08:14 Росія не має достатньо сил для перелому на Курщині, — ISW

08:07 Трамп призначив Ілона Маска на важливу посаду — що відомо

08:02 Чоловік отримав штраф за неоновлення даних — що вирішив суд

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком