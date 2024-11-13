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ТОП-10 подержанных авто, которые дадут фору новым машинам

13 ноября 2024 07:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Десять подержанных авто, которые по надежности превосходят новые
Toyota Sequoia. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Большинство современных транспортных средств умирают, не достигнув пробега 320 000 км, потому что их владельцы не соблюдают графики технического обслуживания. Но некоторые авто созданы, чтобы долго служить, поэтому, когда речь идет о подержанных машинах, стоит принять во внимание анализ iSeeCars более двух миллионов автомобилей, выпущенных за 10 из 20 последних модельных лет.

Об этом написал GOBankingRates.

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  • Toyota Sequoia

Имеет потенциальный срок службы 477 185 км. Какое бы исследование не посмотреть — Consumer Reports или iSeeCars — эта модель будет везде доминировать в рейтинге надежности.

  • Toyota Land Cruiser

Потенциальный срок службы модели составляет 450 996 км. Land Cruiser известен своей долговечностью, поэтому приобретение б/у модели с пробегом от 160 000 до 320 000 км не должно отпугивать ни одного потенциального покупателя.

  • Chevrolet Suburban

С потенциалом пробега более 426 476 км автомобиль является одним из внедорожников с самым длительным сроком эксплуатации, надежнее своих конкурентов Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

  • Toyota Tundra

Полноразмерный пикап гарантированно пробежите не менее 412 027 км. Грузовики, которые подвергаются интенсивной эксплуатации, вероятно будут иметь структурные или механические проблемы, когда они достигают высоких показателей одометра, но это не касается Tundra.

  • GMC Yukon XL

Занимая пятое место в рейтинге iSeeCars лучших автомобилей с самым большим потенциальным сроком службы, Yukon XL может легко прослужить два десятилетия. По меньшей мере, он преодолеет 406 134 км.

 

ТОП-10 подержанных авто, которые дадут фору новым машинам - фото 1
GMC Yukon XL. Фото: edmunds.com
  • Toyota Prius

Потенциальный срок службы гибрида составляет 403 303 км. Consumer Reports считает Prius №1 среди всех компактных автомобилей по надежности, цене и удовлетворенности клиентов.

  • Chevrolet Tahoe

Модель переживет многих своих конкурентов на километры жизни, пробежав не менее 402 880 км.

  • Honda Ridgeline

Для тех, кто хочет практичности грузовика и производительности автомобиля, Ridgeline должен прослужить от 400 194 км. Конечно, при условии осторожного вождения и регулярного технического обслуживания.

  • Toyota Avalon

Потенциальный срок службы авто составляет 395 431 км. Снятый с производства в 2022 году, долговечный Avalon неизменно входит в список машин с самым большим пробегом на рынке подержанных автомобилей.

  • Toyota Highlander Hybrid

Среднеразмерный трехрядный кроссовер славится надежностью и проедет не менее 394 280 км.

Ранее эксперты назвали пять автомобилей 2025 модельного года, которые служат дольше, чем все думают. Также представляли шесть доступных люксовых автомобилей, которые выдержат любую погоду.

рейтинг подержанные авто автомобиль Toyota авто Honda

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